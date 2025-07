Megadeth chcieli nagrać album z coverami Metalliki. "To był początek napięć"

Dave Mustaine w Metallice grał do 1983 roku, pojawił się na demówce "No Life 'Til Leather" , a jego kompozycje usłyszeć można również na debiutanckim albumie "Kill 'Em All" . Narastające konflikty w zespole oraz problemy z używkami i agresją Mustaine'a sprawiły, że został on wyrzucony z Metalliki, w efekcie czego założył Megadeth.

W swoim programie, Ellefson tłumaczył, że to pomysł nagrania coverów Metalliki sprawił, że relacje między nim, a Mustainem zaczęły się pogarszać: "Nasze relacje zaczęły się psuć w 2018 roku, kiedy Dave przyszedł do mnie i powiedział, że chce nagrać ponownie utwory z 'No Life 'Til Leather'. Zapytałem go: 'Jaja sobie robisz? Po tylu latach? Powinniśmy nagrywać nowy album. Ja się na to nie piszę'. Granie tych piosenek mogło być fajne, to moje ulubione wydawnictwo Metalliki, ale powiedziałem, że się na to piszę, że nie chcę się za to brać. Myślę, że to był początek napięć między nami. Wiedział, że nie będę mu przytakiwał i zgadzał się na każdą bzdurę. W końcu wykopał mnie z zespołu".