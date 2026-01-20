Pierwszy od czterech lat album słynnej grupy z Richmond w stanie Wirginia wyprodukował ponownie Josh Wilbur, wieloletni współpracownik Lamb Of God, fachowiec działający w tej sferze z m.in. Korn, Megadeth, Gojirą i Trivium. Nagrania partii instrumentalnych odbyły się w kilku studiach na terenie Richmond. Ścieżki wokalne zarejestrowano w legendarnym studiu Total Access w kalifornijskim Redondo Beach, miejscu powstania przełomowych hardcore'owych i punkowych płyt autorstwa m.in. Black Flag, Hüsker Dü i Descendents.

Lamb Of God przed premierą albumu "Into Oblivion". Co już wiemy?

"Moim zdaniem album ten to sposób na złapaniu twórczego oddechu, bez poczucia, że musimy być na bieżąco z jakąkolwiek modą czy oczekiwaniami. Brak przywiązania do jakiegoś planu - poza tworzeniem muzyki, która wydaje nam się fajna - to miłe uczucie i takie właśnie było nasze początkowe założenie" - mówi Mark Morton, gitarzysta Lamb Of God.

"Into Oblivion" (ang. ku zapomnieniu / w niepamięć / w niebyt) - tytuł nowego albumu nie jest przypadkowy i wiąże się z aktualną sytuacją na świecie i w Stanach.

"Tam właśnie zmierzamy. Ogólnie rzecz ujmując, album ten mówi o toczącym się, gwałtownym rozkładzie społecznej umowy, zwłaszcza tutaj, w Ameryce. Kwestie, które są dziś akceptowalne, 20 lat temu wzbudziłyby w ludziach przerażenie" - zauważa wokalista Randy Blythe.

Płyta "Into Oblivion" będzie mieć swą premierę 13 marca nakładem Epic / Century Media Records. Album dostępny będzie w kilku wersjach CD, szeregu edycji winylowych oraz cyfrowo.

Lamb Of God z nowym singlem do tytułowego utworu z płyty "Into Oblivion"

Wraz z ogłoszeniem premiery nowego materiału amerykańscy thrash / groovemetalowcy z USA podzielili się z fanami tytułową kompozycją z longplaya "Into Oblivion". Przypomnijmy, że jest to już trzeci premierowy numer - po wypuszczonych pod koniec 2025 r. "Sepsis" i "Parasocial Christ" - z nowego albumu Lamb Of God.

"Agresywny i bezlitosny jak zawsze - to utwór łączący muzyczną wściekłością zespołu z psychologiczną analizą" - czytamy o kompozycji "Into Oblivion", do której nakręcono teledysk w reżyserii Toma Flynna i Mike'a Wattsa.

Wideoklip "Into Oblivion" Lamb Of God możecie zobaczyć poniżej:

Dodajmy, że w tym w 2025 roku Lamb Of God świętowali 25. rocznicę wydania debiutanckiego albumu "New American Gospel". Kwintet z Richmond był też jednym z uczestników pożegnalnego, charytatywnego koncertu Black Sabbath, który odbył się na początku lipca 2025 roku w Anglii. Na stadionie Villa Park w dzielnicy Aston w Birmingham Amerykanie zagrali wówczas trzy utwory: "Laid To Rest", pomnikowy "Redneck" oraz kultowy "Children Of The Grave" Black Sabbath, który wydali także w formie singla.

Przypomnijmy, że Lamb Of God, czyli Randy Blythe (wokal), John Campbell (bas), Mark Morton (gitara), Willie Adler (gitara) i Art Cruz (perkusja), to jeden z najznamienitszych przedstawicieli tzw. Nowej Fali Amerykańskiego Heavy Metalu. Na przestrzeni trzech dekad grupa, której muzyka zaciera granice pomiędzy groove metalem, metalcore'em i thrashem (a początkowo także death metalem), wydała dziewięć albumów, otrzymała pięć nominacji do nagrody Grammy, a jej płyty znalazł ponad trzy miliony nabywców.

Lamb Of God - szczegóły albumu "Into Oblivion" (tracklista):

1. "Into Oblivion"

2. "Parasocial Christ"

3. "Sepsis"

4. "The Killing Floor"

5. "El Vacío"

6. "St. Catherine's Wheel"

7. "Blunt Force Blues"

8. "Bully"

9. "A Thousand Years"

10. "Devise/Destroy".

