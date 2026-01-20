Lamb Of God w drodze ku zapomnieniu. Sprawdź tytułowy utwór z nowej płyty amerykańskich tytanów współczesnego metalu

Oprac.: Bartosz Donarski

Lamb Of God ujawnili szczegóły nowego i długo oczekiwanego longplaya. "Nie musimy być na bieżąco z żadną modą" - o założeniach towarzyszących powstaniu płyty "Into Oblivion" mówią liderzy Nowej Fali Amerykańskiego Heavy Metalu.

Wokalista występujący na scenie podczas koncertu, intensywne światła sceniczne skierowane na niego, dynamiczna poza, mocno uchwycona ekspresja emocji, wokół sprzęt nagłaśniający oraz schody prowadzące na wyższy poziom sceny.
Randy Blythe (Lamb of God) w akcjiMedios y MediaGetty Images

Pierwszy od czterech lat album słynnej grupy z Richmond w stanie Wirginia wyprodukował ponownie Josh Wilbur, wieloletni współpracownik Lamb Of God, fachowiec działający w tej sferze z m.in. Korn, Megadeth, Gojirą i Trivium. Nagrania partii instrumentalnych odbyły się w kilku studiach na terenie Richmond. Ścieżki wokalne zarejestrowano w legendarnym studiu Total Access w kalifornijskim Redondo Beach, miejscu powstania przełomowych hardcore'owych i punkowych płyt autorstwa m.in. Black Flag, Hüsker Dü i Descendents.

Lamb Of God przed premierą albumu "Into Oblivion". Co już wiemy?

"Moim zdaniem album ten to sposób na złapaniu twórczego oddechu, bez poczucia, że musimy być na bieżąco z jakąkolwiek modą czy oczekiwaniami. Brak przywiązania do jakiegoś planu - poza tworzeniem muzyki, która wydaje nam się fajna - to miłe uczucie i takie właśnie było nasze początkowe założenie" - mówi Mark Morton, gitarzysta Lamb Of God.

"Into Oblivion" (ang. ku zapomnieniu / w niepamięć / w niebyt) - tytuł nowego albumu nie jest przypadkowy i wiąże się z aktualną sytuacją na świecie i w Stanach.

"Tam właśnie zmierzamy. Ogólnie rzecz ujmując, album ten mówi o toczącym się, gwałtownym rozkładzie społecznej umowy, zwłaszcza tutaj, w Ameryce. Kwestie, które są dziś akceptowalne, 20 lat temu wzbudziłyby w ludziach przerażenie" - zauważa wokalista Randy Blythe.

Płyta "Into Oblivion" będzie mieć swą premierę 13 marca nakładem Epic / Century Media Records. Album dostępny będzie w kilku wersjach CD, szeregu edycji winylowych oraz cyfrowo.

Lamb Of God z nowym singlem do tytułowego utworu z płyty "Into Oblivion"

Wraz z ogłoszeniem premiery nowego materiału amerykańscy thrash / groovemetalowcy z USA podzielili się z fanami tytułową kompozycją z longplaya "Into Oblivion". Przypomnijmy, że jest to już trzeci premierowy numer - po wypuszczonych pod koniec 2025 r. "Sepsis" i "Parasocial Christ" - z nowego albumu Lamb Of God.

"Agresywny i bezlitosny jak zawsze - to utwór łączący muzyczną wściekłością zespołu z psychologiczną analizą" - czytamy o kompozycji "Into Oblivion", do której nakręcono teledysk w reżyserii Toma Flynna i Mike'a Wattsa.

Wideoklip "Into Oblivion" Lamb Of God możecie zobaczyć poniżej:

Dodajmy, że w tym w 2025 roku Lamb Of God świętowali 25. rocznicę wydania debiutanckiego albumu "New American Gospel". Kwintet z Richmond był też jednym z uczestników pożegnalnego, charytatywnego koncertu Black Sabbath, który odbył się na początku lipca 2025 roku w Anglii. Na stadionie Villa Park w dzielnicy Aston w Birmingham Amerykanie zagrali wówczas trzy utwory: "Laid To Rest", pomnikowy "Redneck" oraz kultowy "Children Of The Grave" Black Sabbath, który wydali także w formie singla.

Przypomnijmy, że Lamb Of God, czyli Randy Blythe (wokal), John Campbell (bas), Mark Morton (gitara), Willie Adler (gitara) i Art Cruz (perkusja), to jeden z najznamienitszych przedstawicieli tzw. Nowej Fali Amerykańskiego Heavy Metalu. Na przestrzeni trzech dekad grupa, której muzyka zaciera granice pomiędzy groove metalem, metalcore'em i thrashem (a początkowo także death metalem), wydała dziewięć albumów, otrzymała pięć nominacji do nagrody Grammy, a jej płyty znalazł ponad trzy miliony nabywców.

Lamb Of God - szczegóły albumu "Into Oblivion" (tracklista):

1. "Into Oblivion"
2. "Parasocial Christ"
3. "Sepsis"
4. "The Killing Floor"
5. "El Vacío"
6. "St. Catherine's Wheel"
7. "Blunt Force Blues"
8. "Bully"
9. "A Thousand Years"
10. "Devise/Destroy".

