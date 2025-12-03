Uznane amerykańskie trio zagra swój pierwszy headlinerski koncert nad Wisłą w ramach trasy pod szyldem "Busse Woods European Tour 2026". Impreza odbędzie się 28 maja na deskach krakowskiego Hype Parku.

Acid King z pierwszą wizytą w Polsce. Co już wiemy?

"Acid King poturbują was ciężarem i przede wszystkim niezawodnymi numerami. Amerykanie zrzucą na nas tonę stonerowo-doomowych riffów 28 maja w Hype Parku. Długie numery, rozciągnięte riffy prosto z bagna, odrobina psychodelicznego transu i ciężar - mnóstwo ciężaru. Dokładnie tego należy spodziewać się po Acid King, a że Amerykanie mają te składowe idealnie opanowane, spodziewajcie się srogich ciosów na żywo - czytamy na stronie organizatora krakowskiego koncertu Acid King.

Bilety na pierwszy występ kalifornijskiej formacji w naszym kraju dostępne są w przedsprzedaży w cenach 109 zł (I pula) i 119 zł (II pula), oraz 140 zł (w dniu imprezy).

Przypomnijmy, że nieco ponad miesiąc po krakowskim koncercie, Acid King zobaczymy po raz drugi, tym razem na Mystic Festivalu, kolejnej edycji wielkiego święta metalu, które odbędzie się w dniach 3-6 czerwca 2026 roku w Stoczni Gdańskiej.

Acid King, czyli stoner / doomowa profesura

Pochodzący z San Francisco Acid King powstał w 1993 roku z inicjatywy grającej na gitarze wokalistki Lori S., perkusisty Joeya Osbourne'a i basisty Petera Lucasa. Kalifornijska grupa zaliczana jest dziś do grona najważniejszych reprezentantów stoner metalu, który w stutonowym wydaniu Acid King posiada również wyraźne cechy doom metalu, occult rocka czy proto-metalu lat 70.

"Z Acid King wiadome jest jedno - otrzymacie dawkę hałasu z wolno sunącymi, psychodelizującymi riffami na czele. Skład z San Francisco bez przerwy ciska w słuchacza najbardziej rozbujanymi stonerowo-doomowymi patentami, w których jest miejsce i na headbanging, i na kontemplowanie co kwaśniejszych zagrywek. Jeśli estetyka stoner / doomowa jest waszym konikiem, na sto procent znacie ich dyskografię wzdłuż i wszerz. Acid King to amerykańska klasyka, jeśli mowa o absolutnie niezniszczalnych riffach. To stoner / doomowa profesura" - podkreślono na stronie Knock Out Productions.

Amerykańskie trio ma w swoim muzycznym dorobku m.in. cztery albumy studyjne oraz dwie EP-ki. Po licznych zmianach w składzie i trwającej blisko dekadę hibernacji (lata 2006-2015), w aktualnych szeregach Acid King założycielce Lori S. towarzyszą od 2021 roku basista Bryce Shelton i perkusista Jason Willer.

