Przyszłoroczna edycja Mystic Festivalu odbędzie się w dniach 3-6 czerwca 2026 r. w Stoczni Gdańskiej. Wiadomo już, że headlinerami będą m.in. dowodzony przez Zakka Wylde'a Black Label Society oraz żegnająca się ze sceną legenda thrash metalu - Megadeth.

Poza tym ogłoszono już takie nazwy, jak m.in. Anthrax, Forbidden, Overkill, Blood Incantation, the Gathering, Six Feet Under, Septicflesh, Master Boot Record, Embryonic Autopsy, Kublai Khan TX, Scour, Acid King, Winterfylleth, Down, Ice Nine Kills, Evergrey, Martyrdöd, Marduk i BØLZER.

Mystic Festival 2026 ogłasza "czarne perły"

"Ogłaszamy kolejne czarne perły w programie festiwalu. Dzieli ich wszystko, łączy rzadki talent do tworzenia osobnych muzycznych światów: Static-X, thrown, Gaahls Wyrd i Blood Vulture" - czytamy.

Pochodzący z Los Angeles Static-X to jeden z kultowych reprezentantów nu-metalu i metalu industrialnego. Grupa powstała w 1994 r. z inicjatywy wokalisty i gitarzysty Wayne'a Statica. Do frontmana dołączyli: perkusista Ken Jay, gitarzysta Koichi Fukada i basista Tony Campos. Działalność zespołu przerwała śmierć Wayne'a Statica w 2014 r. Do reaktywacji w hołdzie liderowi doszło cztery lata później, a funkcję wokalisty objął ukrywający się pod maską i pseudonimem Xer0 znany jako Edsel Dope, lider Dope. Dodajmy, że Static-X był jedną z gwiazd tegorocznego Pol'and'Rock Festivalu.

Rodem ze Szwecji thrown to przedstawiciel metalcore'u, mający na koncie debiutancki album "Excessive Guilt" (2024).

Gaahls Wyrd to blackmetalowy zespół dowodzony przez Gaahla, byłego frontmana norweskiego Gorgoroth. Pod tym szyldem od 2015 r. kwartet wypuścił dwie studyjne płyty: "GastiR - Ghosts Invited" (2019) i "Braiding the Stories" (2025).

Dzisiejsze ogłoszenia zamyka Blood Vulture - amerykański projekt dowodzony przez znanego z internetowego programu Two Minutes to Late Night Jordana Oldsa, który prezentuje mieszankę gothic/sludge metalu w wampirycznej oprawie.

Zaskoczony Kuba Badach w "The Voice of Poland": Byłaś obłędnie mocna TVP