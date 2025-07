Rodzina frontmana grupy Black Sabbath poinformowała o jego odejściu we wtorek 22 lipca, nie podała jednak przyczyn śmierci Osbourne'a. Muzyk w ostatnich latach cierpiał na wiele dolegliwości zdrowotnych. 5 lipca można było usłyszeć artystę po raz ostatni w trakcie jego pożegnalnego koncertu "Back To The Beginnning" w rodzinnym Birmingham.

Jesienią na rynku wydawniczym ukażą się wspomnienia Ozzy'ego Osbourne'a zatytułowane "Last Rites" ("Ostatnie rytuały"). W zapowiedzi książki czytamy, że będzie to pozycja "szokująco gorzko-zabawna". Znajdą się w niej nigdy wcześniej nieopowiedziane historie dotyczące dolegliwości stojących Ozzy'emu Osbourne'owi na drodze do kontynuowania kariery muzycznej. Co więcej, rockman powrócił w "Last Rites" do swojego burzliwego małżeństwa z Sharon, spotkań z tytanami muzyki, takimi jak Slash (Guns N' Roses), Bon Scott (AC/DC), John Bonham (Led Zeppelin) i Keith Moon (The Who), a także do ostatnich chwil, jakie spędził z liderem grupy Motorhead, Lemmym Kilmisterem. Dodajmy, że z tego wyżej wymienionego grona żyje już tylko Slash.