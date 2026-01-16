W porównaniu do wcześniejszych płyt Animations, muzyka na nowej EP-ce może zaskoczyć, sporo bowiem na niej groovemetalowej pulsacji, a nawet deathmetalowego uderzenia, wynikających zapewne po części ze zwięzłej, ale i dosadnej konstrukcji "Definition Of Mad".

Animations: EP-ka "Definition Of Mad" w szczegółach

EP-ka "Definition Of Mad" składa się z pięciu utworów, które zespół zarejestrował w 2025 roku po serii wspólnych koncertów z technicznymi deathmetalowcami z krakowskiego Sceptic. Tym razem Animations postawili na krótszą, skondensowaną i bardziej uderzającą formę, dającą słuchaczowi odrobinę wytchnienia po poprzednim, obszernym albumie "Contemporary Guide To Modern Living" z 2023 roku.

Tematem nowego wydawnictwa kwartetu z Jaworzna jest kondycja psychiczna i poszukiwanie balansu w nowoczesnym świecie. Za oprawę graficzną odpowiada wokalista zespołu Frantz Wołoch.

"Definition Of Mad", "Golden Boy", "Save Me From Me", "The Stars Will Guide Your Way" i "Last Prayer" - to tytuły utworów, które znajdziemy na trawającej blisko 25 minut, nowej EP-ce Animations.

Świeży materiał formacji miał swą premierę 13 stycznia własnym sumptem (cyfrowo oraz w wersji CD).

Z EP-ką "Definition Of Mad" Animations możecie się zapoznać poniżej:

Animations - kim są?

Pochodzący z Jaworzna Animations zadebiutowali w 2007 roku instrumentalnym albumem "Animations". Przełomem wydarzeniem dla śląskiej formacji, łączącej techniczną precyzję z melodyką oraz ciężarem, oscylując wokół m.in. metalu progresywnego, groove metalu i metalcore'u, było wydanie drugiej płyty "Reset Your Soul" (2009 r.), nad którą pracował (mastering) ceniony duński producent Tommy Hansen (m.in. Helloween, TNT, Pretty Maids, Jorn, Illdisposed, HateSphere). Sukces tego materiału otworzył zespołowi drzwi do największych scen, czego efektem był m.in. występ w katowickim Spodku u boku Judas Priest podczas Metal Hammer Festival. W następnych latach grupa ugruntowała swoją pozycję, dzieląc scenę na festiwalach z takimi potęgami jak Megadeth, Trivium czy Exodus.

Dyskografię Animations uzupełniają kolejne trzy longplaye: "Private Ghetto" (2013 r. ), "Without The Sun" (2017 r.) i "Contemporary Guide To Modern Living" (2023 r.) - album, który zyskał bardzo dobre recenzje oraz sporą rozpoznawalność w kraju i zagranicą. Bogatą koncertową historię zespołu dopełniają udział w prestiżowym holenderskim festiwalu ProgPower Europe oraz występy na legendarnej Metalmanii.

Skład Animations tworzą wokalista Frantz Wołoch, basista Bartek Bisaga, gitarzysta Kuba Dębski oraz perkusista Kuba Galwas.

