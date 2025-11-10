Podczas przyszłorocznej edycji Ostrów Rock Festival (25-26 lipca 2026 r. w Ostrowie Wielkopolskim) wystąpią m.in. Tiamat (set z płytami "Clouds" i "Wildhoney"), My Dying Bride, Swallow The Sun, Scardust, Ihlo, Esthesis i John Porter (koncert z okazji 45-lecia płyty "Helicopters" Porter Band).

Teraz organizatorzy ujawnili, że headlinerem Małej Sceny będzie wracający do aktywności poznański Aion.

"Twórcy kultowych albumów 'Midian' i 'Noia' powracają po latach milczenia, by zagrać spektakularny koncert podczas Ostrów Rock Festival! To nie tylko występ - to święto 30-lecia istnienia Aion, jednej z najważniejszych formacji polskiej sceny gothic rockowej i metalowej" - czytamy.

Aion powraca po latach. "W pełnej mocy"

"Ich mroczny klimat, majestatyczne brzmienie i emocjonalna ekspresja wciąż hipnotyzują fanów - a w lipcu 2026 roku zabrzmią ponownie, w pełnej mocy, na festiwalowej scenie w Ostrowie Wielkopolskim! Nie może Was zabraknąć!" - dodają organizatorzy.

Działający od 1996 r. zespół ma w dorobku w sumie pięć płyt: "Midian" (1997), "Noia" (1998 - nominacja do Fryderyka), "Reconciliation" (2000), "Symbol" (2001) i "One of 5" (2004). Po wydaniu tego ostatniego albumu grupa zawiesiła działalność. W maju 2022 r. po ciężkiej chorobie w wieku 43 lat zmarł gitarzysta Dominik Jokiel (występował również w Turbo).

Po powrocie na scenę Aion tworzą muzycy pierwszego składu: Witalis Jagodziński (bas), Łukasz "Migdał" Migdalski (klawisze) i Daniel Jokiel (gitara), brat Dominika, a także Krystian Kozerawski (gitara, Sacriversum, eks-Artrosis), Anatolii Shchedrov (wokal) i perkusista Paweł "Świcol" Świca (eks-Lombard, Artrosis), który w kwietniu zastąpił oryginalnego bębniarza Marcina "Żurawa" Żurawicza.

Bartek "Wasyl" Wasilewski po wygranej w "Mam talent": Trzeba rozważnie stawiać kroki Newseria Lifestyle/informacja prasowa