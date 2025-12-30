Kuba Wojewódzki śmieje się z Agustina Egurroli. "Zatańczy, jak mu zagrają"

Samozwańczy "król TVN" w najnowszym felietonie "Mea Pulpa" w tygodniku "Polityka" nie omieszkał skomentować transferu Agustina Egurroli.

"W programie 'Mam talent!' pojawił się czwarty juror, Agustin Equrrola, uchodzący całkiem niedawno za najsłynniejszy transfer do TVP Jacka Kurskiego. Agustin jest znanym tancerzem. Zatańczy, jak mu zagrają" - wbił szpilę Kuba Wojewódzki.

W 2021 r., gdy Agustin przeszedł do TVP, Wojewódzki również nie szczędził mu ostrych słów, nazywając wtedy "byłym przyjacielem".

Przypomnijmy, że Kuba Wojewódzki był jurorem "Mam talent" w pierwszych trzech edycjach, gdzie zasiadał u boku Agnieszki Chylińskiej i Małgorzaty Foremniak. Na jego miejsce pojawił się później Robert Kozyra (czwarta i piąta odsłona), którego zastąpił właśnie Agustin Egurrola.

Agustin Egurrola wraca do "Mam talent"

"Mam talent" nadawany jest od 2008 r. Pierwsze 14 edycji emitowano na antenie TVN-u co roku jesienią (z przerwą na pandemiczny rok 2020). Od 15. edycji przeniesiono emisję na wiosnę.

Agustin Egurrola w jury zasiadał od szóstej do dwunastej edycji (2013-2019). Po rozstaniu z TVN-em przeniósł się do TVP, gdzie został jurorem w programie "Dance, Dance, Dance". Później był też szefem jury w "You Can Dance - Nowa Generacja", który spadł z anteny po dwóch edycjach.

Obecny skład jury "Mam talent" tworzą również Agnieszka Chylińska (ocenia uczestników nieprzerwanie od samego początku), Marcin Prokop (juror od 15. edycji, wcześniej prowadzący od samego początku) i Julia Wieniawa (w jury od 15. edycji).

Wiadomo już, że najnowsza, 17. odsłona pojawi się wiosną 2026 r. Wcześniej ujawniono, że w roli współprowadzącej zadebiutuje znana z "Dzień dobry TVN" Paulina Krupińska, żona Sebastiana Karpiela-Bułecki, lidera Zakopower i jurora "Must Be The Music" w Polsacie. Pojawi się ona u boku Jana Pirowskiego, zastępując Agnieszkę Woźniak-Starak.

