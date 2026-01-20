Widzowie TVN-u już szykują się na kolejną edycję "Mam talent". Program nadawany jest w Polsce nieprzerwanie od 2008 r., a oglądający w sobotnie wieczory chętnie zasiadają przed telewizorami, aby kibicować swoim ulubieńcom w drodze do finału. W minionym sezonie każdy z odcinków oglądało średnio 1,44 mln widzów.

Co wiemy o 17. edycji "Mam talent"? Nowa współprowadząca i powracający do programu juror

Wiadomo już, że 17. edycja talent show wystartuje za miesiąc. TVN ogłosił kilka zmian, które nastąpią w nowym sezonie. W roli współprowadzącej zadebiutuje bowiem znana z "Dzień dobry TVN" Paulina Krupińska - żona Sebastiana Karpiela-Bułecki, lidera Zakopower i jurora "Must Be The Music". W programie pojawi się u boku Jana Pirowskiego, w miejsce Agnieszki Woźniak-Starak, która zdecydowała się zakończyć pracę na planie show.

Za stołem jurorskim zasiądą ponownie Agnieszka Chylińska (będąca w jury od samego początku istnienia "Mam talent"), Marcin Prokop (juror od 15. edycji, wcześniej prowadzący formatu) oraz Julia Wieniawa (w jury od 15. edycji). Niedawno stacja zaskoczyła fanów wiadomością o dodatkowym, czwartym jurorze, który pojawi się w tej edycji.

"Jego energia, charyzmatyczna osobowość, doświadczenie sceniczne i fachowa wiedza pozwolą mu uzupełnić skład jurorski, nadając ocenom nową jakość" - pisali twórcy talent show w komunikacie. Okazało się, że czwartym jurorem został Agustin Egurrola, powracający do "Mam talent" po latach. Miał on bowiem okazję oceniać uczestników od szóstej do dwunastej edycji (w latach 2013-2019), zanim przeniósł się do TVP.

Kiedy startuje nowa edycja "Mam talent"?

Na precastingi do programu można było zgłaszać się już w październiku ubiegłego roku. Czas na wysyłanie zgłoszeń obowiązywał do 15 stycznia 2026 r. Później wybrani kandydaci zaproszeni zostali do warszawskiego studia, aby spotkać się z jurorami twarzą w twarz. Teraz wszyscy uczestnicy są już po przesłuchaniach.

Emisja pierwszego odcinka 17. edycji "Mam talent" zapowiedziana została na 21 lutego. To wcześniej niż w zeszłym roku - uprzednio show TVN-u startowało bowiem dopiero w marcu. Produkcja zaplanowała 12 odcinków, a program będzie można oglądać - tradycyjnie - w soboty, o godzinie 19:45.

„The Voice Senior”: Takiej sytuacji jeszcze w TVP nie było! TVP