Latem 2026 r. Calum Scott wróci do Polski! Emocjonalne odkrycie z Wielkiej Brytanii ponownie spotka się z naszą publicznością aż na dwóch koncertach - 31 lipca na Letniej Scenie Progresji w Warszawie oraz 1 sierpnia w sopockiej Operze Leśnej.

Sprzedaż biletów rusza już 12 stycznia 2026 r. o godzinie 12:00. Wejściówki można kupić za pośrednictwem stron internetowych: Biletinfo.pl, Ebilet.pl oraz Eventim.pl.

Ostatni, październikowy koncert wokalisty we Wrocławiu był jednym z najbardziej poruszających wydarzeń muzycznych 2025 r. Nic dziwnego, że pierwszy polski przystanek trasy "The Avenoir Tour" wyprzedał się do ostatniego biletu. Teraz Polacy, którzy nie mieli okazji spotkać się z brytyjskim objawieniem, mogą nadrobić straconą szansę.

Calum Scott kontynuuje trasę "The Avenoir Tour". Ponownie zawita z nią do Polski!

Kontynuowana przez Caluma Scotta w 2026 r. trasa "The Avenoir Tour" promuje najnowszy album artysty - "Avenoir" - wydany we wrześniu ubiegłego roku. Tytuł płyty zaczerpnięty został z "The Dictionary of Obscure Sorrows" Johna Koeniga i oznacza pragnienie, by wspomnienia mogły płynąć wstecz. Nazwa ta oddaje refleksyjny i nostalgiczny charakter całego krążka, charakterystyczny także dla większości twórczości Scotta. Singiel "God Knows", promujący wydawnictwo, już od chwili premiery zdobywa uznanie na całym świecie.

"The Avenoir Tour" to największa i najbardziej ambitna trasa koncertowa w dotychczasowej karierze Caluma Scotta. Piosenkarz odwiedza z nią najważniejsze miasta Europy - w tym także swojej rodzinnej Wielkiej Brytanii. Po sukcesach albumów "Only Human" oraz "Bridges", które ugruntowały jego pozycję w światowej czołówce popu, artysta udowadnia, że jeszcze nie powiedział ostatniego słowa.

Podczas nadchodzących, letnich koncertów z trasy, Polska publiczność usłyszy zarówno starsze kompozycje artysty, które zdążyły już osiągnąć status hitów - m.in. "You Are The Reason", "Dancing On My Own", "Rise" czy "Heaven". W setliście nie zabraknie także nowych piosenek z albumu "Avenoir".

Kim jest Calum Scott? To emocjonalne objawienie sceny pop z Wielkiej Brytanii

Calum Scott to ważne nazwisko we współczesnym świecie muzyki pop. Jest multi-platynowym artystą, który zdobył międzynarodową popularność dzięki charakterystycznemu wokalowi oraz niezwykłej wrażliwości, która szczególnie widoczna jest w jego tekstach. Piosenkarz słynie z niezwykle emocjonalnych występów na żywo - jego koncerty wyróżnia intymna atmosfera, autentyczna relacja z publicznością i muzyka, która na długo pozostaje w pamięci.

