We wtorek, 11 listopada, TVP1 pokaże koncert, który będzie zwieńczeniem akcji "Polska na Tak!". Z okazji wyjątkowego święta na scenie rozstawionej na Placu Zamkowym w Lublinie wystawiony zostanie muzyczny spektakl, który - jak zapowiadają organizatorzy - "połączy pokolenia, style i dekady naszej historii w dniu 107. rocznicy odzyskania niepodległości".

Będzie to "opowieść o wolności, którą zaprezentują największe polskie gwiazdy w nowoczesnych aranżacjach i scenografii".

Kto wystąpi na koncercie z okazji Święta Niepodległości? Na scenie w TVP pojawi się plejada gwiazd

Na scenie pojawi się cała plejada polskich gwiazd, która zachwyci mocnymi aranżacjami znanych przebojów. Usłyszymy artystów takich jak: Natalia Kukulska, Wiktor Dyduła, Mery Spolsky, Grubson, Kayah, Kacperczyk, Piotr Kupicha, SARSA, Waluś Kraksa Kryzys, O.S.T.R., Maciej Musiałowski, Daria ze Śląska, Natalia Nykiel, Reni Jusis, Alicja Szemplińska, Igor Herbut, Zalia, Eldo czy Gracjana Górka.

Koncert w Lublinie poprowadzą Łukasz Nowicki, słynny prezenter Telewizji Polskiej, oraz Davina Reeves, ambasadorka akcji "Polska na Tak!".

"Utwory wymienionych artystów wykonają muzycy pod batutą Wojtka Urbańskiego. Repertuar tworzyć będą utwory, które w danej epoce stanowiły głos pokolenia, a aranżacje potraktowane będą nowocześnie. Orkiestralne tematy będą przechodzić w beat, chór w groove, a głosy w sample wokalne i rockowe, ekspresyjne brzmienia. Wszystko w formie energetycznego, pozytywnego święta wolności" - zapowiada Maciek Sobociński, reżyser koncertu.

Koncert ma być zachwycającym widowiskiem, więc organizatorzy postawili także spektakularną oprawę wizualną. Nowoczesna scenografia, której pomysłodawcą jest Giorgos Stylianou-Matsis, podkreśli symbolikę wydarzenia, a w połączeniu z kolażami wideo oraz świetlnymi projekcjami doda muzycznemu spektaklowi dramaturgii i podniosłego charakteru.

Kiedy i gdzie oglądać koncert Telewizji Polskiej z okazji Dnia Niepodległości?

W koncercie z okazji Święta Niepodległości będą mogli wziąć udział nie tylko widzowie z Lublina, lecz także z całej Polski, dzięki transmisji na żywo. Wydarzenie muzyczne wyemitowane zostanie 11 listopada o godzinie 17:35 w TVP1. Dodatkowo pojawi się stream internetowy na platformie TVP VOD. Tego samego dnia o godzinie 20:00, na antenie radiowej Jedynki, będzie można posłuchać także retransmisji widowiska.

