Formacja dowodzona przez Jareda Leto zapowiada nową płytę. Album "It's The End Of The World But It's A Beautiful Day" ukaże się we wrześniu. Grupa pochwaliła się już pierwszym singlem zatytułowanym "Stuck".

30 Seconds to Mars na Orange Warsaw Festival 2023

Przypomnijmy, że Sam Smith nie dotrą do Polski z powodu choroby. "Z przykrością informujemy, że po odwołaniu koncertów w Manchesterze, Glasgow i Birmingham, ze względu na chorobę Sam Smith odwołują również występ na Orange Warsaw Festival" - napisał organizator festiwalu. Problemy ze zdrowiem Sama zaczęły się kilka dni temu, podczas występu w Manchesterze. Artysta opuścił scenę po zaledwie czterech piosenkach. Okazało się, że powodem był wirus, który doprowadził do nagłej utraty głosu przez wokalistę. Teraz wiadomo, że powrót Sama do zdrowia potrwa dłużej niż się wydawało.

Orange Warsaw Festival 2023: kto zagra?

Kogo, oprócz Thirty Seconds to Mars , zobaczymy na Orange Warsaw Festival 2023? Do grona najbardziej oczekiwanych artystów imprezy należy Ellie Goulding. Artystka debiutowała w 2010 roku płytą "Lights" i od tej pory jest jedną z najpopularniejszych wokalistek w Wielkiej Brytanii. Na koncercie w Warszawie na pewno zabrzmią utwory z najnowszej płyty Ellie Goulding - "Higher Than Heaven". Album zadebiutował na pierwszym miejscu brytyjskiej listy przebojów, dzięki czemu Ellie dorównała Adele pod względem liczby płyt na szczycie zestawienia. To spory sukces.

Wielka Brytania ma w programie Orange Warsaw Festiwal 2023 mocną reprezentację. Również z wysp pochodzi grupa The 1975. Artyści nie boją się muzycznych eksperymentów, dlatego na swoim koncie mają flirt z popem, punkiem, rockiem, a nawet funkiem. Najnowsza płyta The 1975, "Being Funny in a Foreign Language", to najdojrzalszy album w dorobku formacji. Płyta, która jest przebojowa, a przy okazji udowadnia, że w muzyce czasem mniej znaczy więcej.

Na OWF nie zabraknie tanecznych rytmów. Zadba o nie Martin Garrix, którego polska publiczność mogła podziwiać już podczas Open'era w 2022 roku. DJ i producent zaczął swoją karierę jako 17-latek. Holender wydał wtedy singel "Animals", który błyskawicznie zrobił z muzyka wielką gwiazdę sceny elektronicznej. Artysta stawia energetyczne show, kontakt z publicznością i dobrą zabawę, więc miłośnicy tanecznych szaleństw nie mogą przegapić jego występu.

Polscy artyści na Orange Warsaw Festival 2023

Pytacie, co z polskimi artystami? Tu również będzie kogo posłuchać i obejrzeć na scenie. Ralph Kaminski zabierze festiwalowiczów na "Bal u Rafała", a Vito Bambin zaśpiewa utwory z najnowszej płyty "Pracownia". Na scenie OWF 2023 pojawi się też Daria Zawiałow, która niedawno pochwaliła się singlem "Fifi Hollywood" z nadchodzącej płyty.

Festiwal będzie idealną okazja do posłuchania tej piosenki na żywo. W ciemno można obstawiać, że sporą publiczność zgromadzi na swoim koncercie Jann. Co prawda na Eurowizji reprezentowała nas "Bejba", ale to właśnie młody muzyk okazał się największą sensacją eliminacji i cieszy się teraz zasłużoną popularnością. Skoro jesteśmy przy festiwalowych debiutantach, to na pewno warto też zobaczyć na żywo kolejny młody talent - Faustynę Maciejczuk. Debiutantem, ale tylko w wydaniu solowym, jest także Igo, doskonale znany z Clock Machine czy Bass Astral x Igo. Jeśli chcecie zobaczyć na scenie prawdziwą radość z grania, to nie możecie przegapić jego koncertu. Na OWF nie zabraknie też czegoś dla fanów hip hopu. Na Służewcu wystąpią: Otsochodzi, OKI i Jan-rapowanie.

Orange Warsaw Festival 2023 odbędzie się 2-3 czerwca na terenie stołecznego Toru Wyścigów Konnych Służewiec.