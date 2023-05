Publikacja pierwszego od pięciu lat singla według modnych ostatnio w Stanach reguł. Nagle z instagramowego profilu grupy 30 Seconds To Mars zniknęły wszystkie opublikowane dotąd posty. Jeśli artyści decydują się na taki krok, to wiadomo, że mają do przekazania coś ważnego. Tak było i tym razem - zespół ogłosił premierę singla "Stuck". To spora gratka dla fanów zespołu, bo jego ostatni album - "America" - ukazał się w 2018 roku

To, że "America" nie będzie ostatnią płytą w dyskografii 30 Seconds To Mars, wiadomo od ubiegłego roku, kiedy to Jared Leto w podcaście Apple Music 1 wyznał, że w czasie pandemii on i jego brat Shannon poważnie zajęli się muzyką i stworzyli materiał, który wystarczy na co najmniej dwa albumy.

"Jakkolwiek trudny i niszczycielski dla wielu ludzi był czas pandemii, dla mnie miał on także swoją drugą stronę. Po raz pierwszy od wielu lat ja i mój brat byliśmy razem w jednym miejscu. W tym czasie zacząłem pisać. Potrzebowałem dwóch miesięcy, aby wejść w rytm, ale ostatecznie napisałem jakieś 200 utworów. Sądzę, że mamy materiał na dwie, a może i trzy płyty, które zaczniemy wydawać" - stwierdził wówczas Leto.

Clip Thirty Seconds to Mars Stuck

Wiele wskazuje na to, że moment, kiedy te piosenki trafią do słuchaczy, jest już blisko. Kiedy jednak to nastąpi, nie wiadomo, bo Leto nie ujawnił daty planowanej premiery szóstego albumu zespołu 30 Seconds To Mars.