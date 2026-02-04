Męskie Granie 2026 oficjalnie ogłasza! "Znajdziesz tu artystów, których znasz, ale też tych, których poznasz tego lata"

Weronika Figiel

Weronika Figiel

Przed nami 17. edycja Męskiego Grania i choć do letniej trasy pozostało jeszcze kilka miesięcy, organizatorzy spieszą z wielkim ogłoszeniem. Właśnie poznaliśmy szczegółowe rozpiski koncertów na wszystkie festiwalowe miasta! Fani cieszą się na projekty specjalne i swoich muzycznych ulubieńców, choć w sieci nie brakuje także krytycznych komentarzy. Kto wystąpi na tegorocznej imprezie?

Męskie Granie Orkiestra 2024
Męskie Granie Orkiestra 2024Robert WilkINTERIA.PL

Męskie Granie to projekt, który już od ponad 15 lat podbija serca polskiej publiczności. Latem jest jednym z najważniejszych wydarzeń muzycznych organizowanych w kraju - tuż obok festiwali takich jak Open'er, Pol'and'Rock czy OFF Festival. Łączy gatunki, promuje niszową muzykę alternatywną i szeroko pojęty rock, a przede wszystkim zaprasza do udziału nietypowe składy artystów, gromadząc pod scenami ogromne i zróżnicowane rzesze odbiorców.

Zobacz również:

Wzmianki o Jay Z pojawiły się w aktach Epsteina
Mocny temat

Jay Z pojawił się w aktach Epsteina. Padły poważne zarzuty

Alicja Rudnicka
Alicja Rudnicka

Męskie Granie 2026 oficjalnie ogłasza! "Znajdziesz tu artystów, których znasz, ale też tych, których poznasz tego lata"

Przed nami 17. edycja uwielbianego przez Polaków wydarzenia i choć zostało do niego jeszcze kilka miesięcy, organizatorzy spieszą z ogłoszeniami. W mediach społecznościowych właśnie pojawiły się szczegółowe rozpiski koncertów na każde z miast uwzględnionych w tegorocznej trasie Męskiego Grania. Poznaliśmy artystów, którzy przyjęli zaproszenie festiwalu, a także projekty specjalne, hołdy dla wybitnych artystów i kolaboracje, które będą unikatowymi elementami imprezy.

"17. edycja trasy festiwalowej Żywiec Męskie Granie - znajdziesz tu artystów, których znasz, ale też tych, których poznasz tego lata. Wszyscy Ci, którzy będą celebrować razem z nami święto polskiej muzyki. Do zobaczenia pod sceną" - czytamy na facebookowym profilu Męskiego Grania.

Kto wystąpi na Męskim Graniu 2026? Do jakich miast zawita 17. edycja trasy?

Wiadomo już, że trasa Męskiego Grania 2026 zawita do sześciu miast w różnych zakątkach Polski. Koncerty odbędą się w Żywcu (26 i 27 czerwca), Poznaniu (10 i 11 lipca), Gdańsku (17 i 18 lipca), Wrocławiu (31 lipca i 1 sierpnia), Krakowie (7 i 8 sierpnia) oraz Warszawie (21 i 22 sierpnia). Kolejny rok z rzędu finał trasy odbędzie się więc w stolicy naszego kraju, a nie w Żywcu, jak miało to miejsce w początkowych latach istnienia projektu.

Na głównej scenie - w różnych konfiguracjach, zależnych od danego miasta - wystąpią artyści tacy jak: Coma, Vito Bambino, Nosowska, Krzysztof Zalewski, Ralph Kaminski, Myslovitz, Wiktor Waligóra, The Cassino czy Cinnamon Gum. Nie zabraknie także projektów specjalnych: Grechuta Herbuta 2.0, Mrozu MTV Unplugged, Zakopower xx Miuosh, Tribute to Stanisław Soyka - Natalia Przybysz czy "Byłeś serca biciem" - Tribute to Andrzej Zaucha.

Mniejszą Scenę Ż przejmą m.in. Organek, Ofelia, Zalia, Wojciech Baranowski, Kuba i Kuba, Daria Ze Śląska, Metro, Lordofon, Nene Heroine czy projekty specjalne takie jak Król/Tyszkowski (Ewa Koc), Fisz i Emade: Pan Ef Pan Emade, Warszawskie Kombo Taneczne, Edyta Bartosiewicz Solo Act i wiele innych.

W piątkowe wieczory na sam koniec zaprezentuje się projekt Męskie Granie Przedstawia, którego skład i szczegóły na razie pozostają tajemnicą. Sobotnie finały uświetni Męskie Granie Orkiestra, która również wciąż trzymana jest w sekrecie. Dokładne rozpiski na poszczególne dni trasy dostępne są na oficjalnej stronie Męskiego Grania, a także w mediach społecznościowych wydarzenia.

Na trasie Męskiego Grania zabraknie Szczecina. "Bez słowa wyjaśnienia"

W związku z ogłoszeniem organizatorów w sieci pojawiło się setki komentarzy internautów. Okazuje się, że - choć Męskie Granie ma wiernych fanów, uczęszczających na festiwal od 15 lat - nie wszyscy zadowoleni są z przekazanych wieści. Szczególny żal do twórców trasy mają mieszkańcy Szczecina i okolic, który dotychczas wydarzenie chętnie odwiedzało. W tym roku jednak miasta zabrakło w rozpisce.

"Yyyy... A Szczecin?!", "Szkoda, że nie będzie tej edycji w Szczecinie, bo frekwencja przez ostatnie lata była duża", "Szkoda, że bez słowa wyjaśnienia, w lekceważący sposób, potraktowaliście fanów ze Szczecina...", "Bez Szczecina" - czytamy w komentarzach zawiedzionych fanów.

Organizatorzy Męskiego Grania postanowili odpowiedzieć na jeden z nich i wyjaśnić, dlaczego Szczecin nie pojawił się tym razem wśród przystanków trasy. "Każda edycja trasy Męskie Granie planowana jest indywidualnie i wymaga uwzględnienia wielu czynników organizacyjnych, logistycznych i produkcyjnych. W tym roku trasa niestety nie obejmie Szczecina. Zapraszamy do odwiedzin pozostałych miast!" - czytamy.

Ogłoszenie line-upu Męskiego Grania 2026 podzieliło fanów. "Ale dramat" kontra "Takie składy, to ja rozumiem"

Część osób rozczarowała się także ogłoszonymi koncertami. Choć line-up wydaje się zróżnicowany, a duża część zaproszonych artystów występowała już na Męskim Graniu w przeszłości, komentujący nie gryzą się w język i ostro krytykują organizatorów.

"A gdzie Kaśka Sochacka?", "Scena główna Ralph Kaminski, a Organek Scena Ż? Dramat", "Żenada, totalne rozczarowanie składem artystycznym i repertuarem. Było źle, a jest jeszcze gorzej. Więc RIP dla MG", "Ale dramat. Kolejny rok ze wszystkich dni i miast można złożyć line-up na jeden mocny koncert i to tyle", "Coraz bardziej słabo, wygryzły was inne imprezy", "Ten format jest już na wyczerpaniu - jeszcze rok, dwa i będzie po tej imprezie tylko wspomnienie", "Line-up obu dni w Gdańsku to prawdopodobnie najgorszy line-up w historii całego Męskiego Grania", "Po raz pierwszy od lat nie pójdę, niestety bardzo słabo...", "Słabizna, z roku na rok coraz gorzej" - piszą niezadowoleni z zaproszonych artystów fani.

Spora część osób broni jednak ogłoszonych line-upów i zachwycona jest zapowiedzianymi koncertami oraz projektami specjalnymi. Co więcej - wierni fani Męskiego Grania deklarują, że w tym roku z pewnością wybiorą się na imprezę. "Anna Maria Jopek... Jestem wzruszona! Dzięki, Męskie Granie. Skład w Poznaniu epicki! Karnet kupiony", "No i takie składy, to ja rozumiem!", "Ulalala! Igor Herbut - fantastycznie! I chcemy też w Orkiestrze", "Igor Herbut w trzech formatach i do tego jeszcze Coma!", "Super line-up, fajne projekty, brawo za Annę Marię Jopek i Ewę Bem", "No i gitara! Kupujemy" - czytamy w komentarzach na Facebooku festiwalu.

Andrzej Piaseczny w "The Voice Senior": Nie potrafię nauczyć się pisaćmateriały prasowe

Najnowsze