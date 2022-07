Iron Maiden przed koncertem w Warszawie. Co już wiemy?

W niedzielę 24 lipca na PGE Stadionie Narodowym w Warszawie zagra grupa Iron Maiden. Zespół powraca do Europy i kontynuuje trasę koncertową "Legacy Of The Beast Tour". Początkowo planowano, że warszawski koncert odbędzie się 11 czerwca 2021 r. jednak termin występu grupy przesunięto w czasie z powodu przeciągającej się pandemii koronawirusa i obostrzeń covidowych.



"Oczywiście, zespół jest bardzo rozczarowany. Drugie lato bez trasy koncertowej Legacy jest bardzo trudne do zniesienia. Zespół przesyła wszystkim najlepsze życzenia, doskonale wiedząc, że wy, fani, czujecie to samo. Jak wszyscy wiemy, realnie nie ma żadnej alternatywy, więc wykorzystamy ten czas przygotowując się do niezapomnianej i jeszcze bardziej spektakularnej trasy Legacy w przyszłym roku, obiecujemy! Do tego czasu bądźcie bezpieczny i odpowiedzialni" - komentował odwołanie ubiegłorocznego koncertu w Warszawie menedżer zespołu, Rod Smallwood.



Reklama

Od rozpoczęcia trasy "Legacy Of The Beast Tour" 26 maja 2018 r. muzycy Iron Maiden zagrali dla milionów fanów w 39 krajach świata. W marcu 2020 r. trasę zawieszono z powodu pandemii COVID-19.



Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Iron Maiden Number Of The Beast

Obecnie grupa kontynuuje występy w Europie. W lipcu koncertowała w Austrii, Bułgarii, Grecji, Niemczech i Szwecji. Specjalnymi gośćmi warszawskiego koncertu są zespoły Within Temptation i Lord of the Lost.



Na 2 września Iron Maiden zapowiada koncert na Rock in Rio w Brazylii - największym komercyjnym festiwalu muzycznym na świecie.

Bruce Dickinson dodaje otuchy chorym na raka

Iron Maiden - legenda nurtu New Wave of British Heavy Metal

Iron Maiden to brytyjski zespół heavymetalowy pochodzący z Londynu. Grupa powstała 25 grudnia 1975 roku z inicjatywy basisty i głównego kompozytora Steve'a Harrisa. Pierwszy koncert odbył się 1 maja 1976 roku w St. Nicks Hall w Londynie. Twórczość grupy stanowi wzorzec muzyki heavymetalowej.

Zespół uważany za jeden z najwybitniejszych w historii rocka nagrał kilkadziesiąt album studyjnych i koncertowych. Przez lata wielokrotnie zmieniał się skład grupy. Jedyną osobą z pierwotnego składu Iron Maiden jest jej założyciel, kompozytor i basista Stephen "Steve" Percy Harris. U jego boku występują także: Bruce Dickinson (wokal), Dave Murray, Adrian Smith, Janick Gers (gitary) oraz Nicko McBrain (perkusja).



Iron Maiden już kilkanaście razy koncertował w Polsce. W sierpniu 1984 roku grupa zagrała w Polsce pięć koncertów w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu i Zabrzu. Po raz drugi grupa pojawiła się w Polsce w 1986 r. promując album "Somewhere in Time". Warszawski koncert odbył się 25 września 1986 r. w Hali Torwar. Kolejne koncerty odbyły się w 1995, 1998 i 2000 r.

W nowym stuleciu Iron Maiden odwiedzał Polskę jeszcze ośmiokrotnie. Po raz ostatni Brytyjczycy zagrali dla polskiej publiczności podczas trasy "Beast World Tour" 27 lipca 2018 r. w krakowskiej Tauron Arenie.

Iron Maiden w Tauron Kraków Arenie (27 lipca 2018 r.) 1 / 40 Iron Maiden Źródło: fot. Bartosz Nowicki udostępnij

W trakcie 40-letniej kariery scenicznej artyści zostali wyróżnieni licznymi nagrodami muzycznymi. włączając w to m.in. Grammy Awards, Brit Awards 2009, Silver Clef Award, Public Choice International, Classic Rock Roll of Honours Awards, Metal Hammer Golden Gods Awards, Nordoff Robbins Award oraz Ivor Novello Awards.