W programie imprezy, która potrwa do niedzieli, znalazło się kilkadziesiąt różnych wydarzeń artystycznych, z różnych dziedzin sztuki. Udział we wszystkich atrakcjach jest bezpłatny.

Europejski Stadion Kultury (ESK) jest częścią większego projektu - Wschód Kultury obejmującego trzy miasta - Rzeszów, Lublin i Białystok. Wschód Kultury to cykliczne przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, będące efektem partnerskiej współpracy Narodowego Centrum Kultury (NCK) oraz największych ośrodków kulturalnych Polski Wschodniej.



Reklama

Bogaty program interdyscyplinarnego festiwalu jest efektem współpracy polskich i zagranicznych artystów, przede wszystkim zza naszej wschodniej granicy, w tym z krajów Partnerstwa Wschodniego. Przez 11 dni czerwca, lipca i sierpnia na festiwalowych scenach wystąpi ponad 100 artystów.



ESK był realizowany w Rzeszowie w latach 2011-12 w związku z przygotowaniami do Euro 2012, a w 2012 roku również w Lublinie. Od 2013 roku do imprezy dołączył Białystok, i od tego czasu w tych trzech miastach realizowane jest wspólne przedsięwzięcie Wschód Kultury. Jak zapewniają organizatorzy, Europejski Stadion Kultury przyniesie wiele muzycznych wrażeń, ale będzie też okazją do wzięcia udziału w projektach interdyscyplinarnych, które są połączeniem sztuki, teatru, fotografii, filmu i sztuk wizualnych.



"Projekty interdyscyplinarne stanowią główny punkt festiwalowego programu. Ich celem jest wyjście poza tradycyjne granice poszczególnych dziedzin i eksploracja nowych możliwości twórczych. Projekty obejmują instalacje artystyczne, warsztaty teatralne, pokazy multimedialne, animacje dla dzieci" - zaznaczają organizatorzy.

Europejski Stadion Kultury w TVP: Daria ze Śląska na otwarcie

Najważniejszym elementem Europejskiego Stadionu Kultury, przyciągającym największą publiczność, jest zawsze koncert główny, który - wzorem minionych edycji - odbędzie się w Parku Sybiraków w Rzeszowie, w piątkowy wieczór. Będzie się on składał z dwóch części: Koncertu Otwarcia oraz Koncertu Kolektywów (transmisja na żywo na antenie TVP2).



Wydarzenie rozpocznie Koncert Otwarcia mający na celu promowanie młodych i zdolnych twórców, którzy odnieśli muzyczny sukces. Podczas tegorocznej edycji festiwalu wystąpi Daria ze Śląska - wschodząca gwiazdę polskiej sceny muzycznej.

Clip Daria ze Śląska Gambino

Kolejny punkt Koncertu Głównego to tzw. kolektywy, czyli duety polsko-zagraniczne. Każdy z nich zagra osobny, oryginalny mini koncert dopasowany do estetyki występujących artystów i ich stylu muzycznego. "W wyniku tej współpracy powstają międzynarodowe kolaboracje, które pokazują, że muzyka funkcjonuje ponad podziałami, łączy odmienne kultury i zaciera wymyślone przez człowieka granice" - przekonują organizatorzy.



W Koncercie Kolektywów zaśpiewa Justyna Steczkowska i Brainstorm (Łotwa), BOKKA i NOËP (Estonia), Sara James i Olena Usenko (Ukraina) oraz SMOLIK // KEV FOX i Alina Pash (Ukraina).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sara James na moment przed Polsat SuperHit Festiwal 2023: Jestem zaszczycona! INTERIA.PL

"Łączenie kultur to główna idea jaką przekazujemy każdego roku poprzez Europejski Stadion Kultury a szczególnie Koncert Kolektywów. Od ubiegłego roku, kiedy oczy całego świata zwrócone są na nas, ten przekaz jest jeszcze mocniejszy i jeszcze bardziej potrzebny. Staliśmy się swoistym pomostem pomiędzy Wschodem, a Zachodem i łączymy ludzi poprzez wzajemne poznawanie kultur. Zapraszamy wszystkich do Rzeszowa" - zachęca prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek.

Orange Warsaw Festival 2023: Alina Pash 1 / 12 Ukraińska gwiazda uświetniła swoim występem pierwszy dzień Orange Warsaw Festival 2023 Źródło: INTERIA.PL Autor: Eris Wójcik

Wrażeń muzycznych dostarczą również artyści występujący na scenie alternatywnej "Electro east". Jest to cykl koncertów w Klubie Festiwalowym w fosie Zamku Lubomirskich. W tym roku wśród artystów sceny alternatywnej wystąpią: Jakub Skorupa - pochodzący ze Śląska wokalista, gitarzysta i autor tekstów; Ofelia - Iga Krefft, która szerokiej publiczności dała się poznać jako aktorka, grywając w serialach i filmach, jak również jako wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów; zespół KAMP! założony w Łodzi, grający muzykę electro pop; FO SHO - afrykańsko-ukraiński projekt hiphopowy, powstały na początku 2019 roku, składający się z trzech sióstr: Betty, Miriam i Siony Endale, ich muzyka jest symbiozą współczesnych gatunków od rapu do hip hopu.



Europejski Stadion Kultury to nie tylko koncerty muzyczne. Już przed oficjalnym rozpoczęciem, przed koncertem głównym, odbędzie się wiele różnych wydarzeń. Będzie można zobaczyć np. wystawę fotograficzną w Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa "Włodzimierz Puchalski. Domowroty". Znajdzie się na niej wyjątkowa kolekcja prac, które przypominają tę monumentalną, a dziś niestety nieco zapomnianą, postać polskiego przyrodnika, fotografa, filmowca i zrazem wrażliwego na piękno otaczającego go świata artysty.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wodecki Twist Festiwal. Kamp!: Poszliśmy na głęboką wodę i wzięliśmy „Chałupy” Interia.tv

Kolejną wystawą zdjęć będzie "Na szklanym negatywie". To ekspozycja fotografii pionierki tej dziedziny sztuki Leopoldyny Krause i jednego z najznakomitszych fotografów Rzeszowa Edwarda Janusza, których połączyła pasja do fotografii i miłość do siebie nawzajem.



W trakcie festiwalu odbędzie się również wystawa sztuki współczesnej "As far as...". "Ekspozycja skupi się na intuicyjnej i pierwotnej chęci poznania oraz doświadczenia życia pomimo dyskomfortu, ograniczenia i przesytu" - zapowiadają organizatorzy.



W czasie Stadionu nie zabraknie tradycyjnych wydarzeń, jakim jest np. Bitwa o Wschód. To turniej tańca street dance, na który przyjeżdżają tancerze z Polski, Ukrainy, Słowacji i innych sąsiednich krajów. Przedsięwzięcie odbędzie się na festiwalu po raz ósmy. W tym roku nowością będą kategorie Hip Hop Under 20, Breaking dla osób powyżej 16. roku życia oraz kategoria All Styles 2vs2.



Podczas EKS 2023 odbędzie się także 11. edycja Art Celebration, w której udział weźmie 25 artystów z Polski i Ukrainy. Motywem przewodnim koncertu będzie wolność, wolność o którą trzeba walczyć, i której trzeba bronić.

Dziewczyna Szamana: Justyna Steczkowska kończy 50 lat 1 / 9 Justyna Steczkowska urodziła się 2 sierpnia 1972 roku w Rzeszowie. Pochodzi z wielodzietnej rodziny muzykującej (ojciec - dyrygent, matka - nauczycielka muzyki), z którą wyjeżdżała na długie trasy koncertowe po Europie Zachodniej, polskiej publiczności prezentując się np. w programie telewizyjnym "Spotkania muzykujących rodzin". Źródło: materiały prasowe Autor: Archiwum prywatne

"Podczas finalnych przygotowań do koncertu, po walce z ciężką chorobą, zmarł Zbigniew Jakubek, wybitny pianista, kompozytor, pedagog, współtwórca Art Celebration, w tym tegorocznego programu koncertu. Cały tegoroczny występ będzie zadedykowany pamięci Zbigniewa Jakubka" - zapowiadają organizatorzy.



W programie Stadionu znajdą się też projekty specjalne, m.in. o tematyce kosmicznej "Voices of the cosmos", łączący osiągnięcia astronomii z muzyką elektroakustyczną; "Wschód gwiazd na południku 22 E", który z centrum Rzeszowa przeniesie uczestników w kosmos; "Sound of space debris", czyli instalacja audio-wizualna oparta na danych dotyczących kosmicznych śmieci, łącząca sztukę i naukę za pomocą wizualizacji generatywnych oraz syntezy modularnej.

Na festiwalu nie zabraknie atrakcji dla najmłodszych. W programie m.in. projekcja filmu "Gwiazda Kopernika" w Muzeum Dobranocek, kreatywne warsztaty teatralno-plastyczne, a także kosmiczne warsztaty.