Finałowa rozgrywka z udziałem 11 uczestników odbyła się w dniach 18-20 października w Filharmonii Narodowej w Warszawie. O zwycięstwo w finale rywalizowali: Piotr Alexewicz (Polska), Kevin Chen (Kanada), David Khrikuli (Gruzja), Shiori Kuwahara (Japonia), Tianyou Li (Chiny), Eric Lu (Stany Zjednoczone), Tianyao Lyu (Chiny), Vincent Ong (Malezja), Miyu Shindo (Japonia), Zitong Wang (Chiny) i William Yang (Stany Zjednoczone).

Późno w nocy z poniedziałku na wtorek ogłoszono wyniki. Złoty medal zupełnie nieoczekiwanie zdobył Amerykanin Eric Lu, który w 2015 r. zdobył czwarte miejsce w tym konkursie. Bukmacherzy w gronie faworytów do zwycięstwa wymieniali Kevina Chena, Shiori Kuwaharę i Tianyao Lyu.

Wiceprzewodniczący Konkursu Chopinowskiego 2025 w osobistym wpisie zwrócił się do Tianyao Lyu

21 października 17 lat skończyła Tianyao Lyu, najmłodsza uczestniczka tegorocznego konkursu. Z tej okazji na osobisty wpis zdecydował się Piotr Paleczny, wiceprzewodniczący międzynarodowego jury.

"Konkurs skończony, Nagrody przyznane... Ale ja bardzo żałuję i bardzo mi przykro, że w słonecznym dniu Twych urodzin, nie możemy Ci wręczyć odpowiedniego prezentu, takiego, na jaki - moim zdaniem - w pełni zasłużyłaś! W tym szczególnym dla Ciebie dniu - to ja, chciałbym Ci podziękować za bezcenny prezent, który dałaś naszej publiczności i Konkursowi" - czytamy.

"Trudno ubrać w słowa nadzwyczajną naturalność, wdzięk, płynność i kreatywność długiej frazy pozbawionej jakichkolwiek sztuczek, piękno i narracyjność dźwięku, precyzję artykulacji i pedalizacji i wiele innych elementów, które płynęły prosto z Twego serca i wyobraźni, bezpośrednio do serc wzruszonej publiczności" - dodał Piotr Paleczny, nazywając 17-letnią Chinkę "artystycznym klejnotem" tej edycji.

