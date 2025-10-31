Nie żyje Elżbieta Penderecka. Wdowa po Krzysztofie Pendereckim miała 78 lat

"W dniu dzisiejszym odeszła nagle Elżbieta Penderecka, mecenas kultury, promująca w Polsce i na całym świecie muzykę oraz wspierająca kariery młodych artystów. Była pomysłodawczynią i organizatorką wielu ważnych wydarzeń artystycznych i festiwali, spośród których najbardziej znanym jest Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena. Jej kulturotwórcza działalność zyskiwała szerokie uznanie w kraju i za granicą, czego dowodem są liczne przyznane jej odznaczenia. Przez ponad 50 lat stała u boku Krzysztofa Pendereckiego, zapewniając kompozytorowi ognisko domowe i warunki do pracy twórczej oraz towarzysząc mu w licznych podróżach, podczas których zawsze angażowała się w rozpowszechnianie kultury polskiej" - napisał Andrzej Giza w komunikacie przesłanym PAP.

Nie żyje Elżbieta Penderecka

Elżbieta Penderecka (ur. 1947 r. w Krakowie) zainicjowała wiele imprez kulturalnych w kraju i za granicą. Była m.in. prezeską Stowarzyszenia im. Ludwiga van Beethovena, które zajmuje się organizacją Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena w Warszawie. Zasiadała też we władzach międzynarodowych fundacji muzycznych.

Studiowała fizykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W 1965 r. wyszła za Krzysztofa Pendereckiego, od tamtej pory prowadziła sekretariat swojego męża i wspierała go w jego działalności. Słynny kompozytor zmarł 29 marca 2020 r.

Penderecka przyczyniła się do powstania orkiestry kameralnej Sinfonietta Cracovia, oficjalnej orkiestry Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa.

W 2002 r. decyzją KulturForum Europa (Europejskie Forum Kultury) Penderecka została laureatką jubileuszowej Europejskiej Nagrody Kultury 2002 za swoje osiągnięcia jako "ambasador Polski w otwieraniu Unii Europejskiej na Wschód".

W roku 1997 zainicjowała cykl "Koncerty Wielkich Mistrzów - Elżbieta Penderecka zaprasza", prezentując tak znakomitych artystów jak Mścisław Rostropowicz, Jessye Norman czy Simon Estes. Kontynuowała ten cykl w roku 1998, zapraszając do Krakowa Barbarę Hendricks i Stanisława Bunina. W roku 1999 przyjechali do Krakowa m.in. Martha Argerich i Krystian Zimerman, a do Warszawy Olga Borodina i Maxim Vengerov, Shlomo Mintz, Heinrich Schiff i Julian Rachlin.

W latach 1996-2000 była Przewodniczącą Rady Programowej Festiwalu Kraków 2000 - Europejskie Miasto Kultury. W ramach Festiwalu Kraków 2000, na zaproszenie Elżbiety Pendereckiej przyjechali do Krakowa Filharmonicy Nowojorscy z Kurtem Masurem, Norddeutsche Rundfunk z Christophem Eschenbachem, Concentus Musicus z Maestro Harnoncourtem, Bergen Philharmonic z Simone Young, Wiener Akademie z Martinem Haselböckiem, oraz Bundesjugendorchester pod dyrekcją Maestro Gerda Albrechta.

W marcu 1997 roku zorganizowała pierwszy Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena. W następnych latach odbywały się kolejne edycje festiwalu, w których brali udział m.in.: Anne-Sophie Mutter z Penderecki Festival Orchestra, pod dyrekcją Krzysztofa Pendereckiego, a także Juozas Domarkas, Thomas Sanderling, Aldo Ceccato, Leopold Hager, Christoph Eschenbach, John Neal Axelrod, Rudolf Buchbinder, Boris Pergamenschikow, Arto Noras, Barry Douglas, Yuri Bashmet, Shlomo Mintz, Boris Carmeli, Elena Zaremba, Matthias Hölle, Renate Behle, Chor der Bamberger Symphoniker i La Stagione Frankfurt, Deutsche Kammerorchester Berlin, NOSPR, Sinfonia Varsovia, Sinfonietta Cracovia, Tokyo String Quartet, i wielu innych wybitnych artystów.

"Za wybitne zasługi w propagowaniu polskiej i światowej kultury"

Z okazji Święta Narodowego 3 maja 2012, Elżbieta Penderecka otrzymała z rąk Prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w propagowaniu i upowszechnianiu polskiej i światowej kultury, za osiągnięcia w pracy artystycznej i twórczej.

W styczniu 2013 na gali Paszportów Polityki otrzymała nagrodę Kreatora Kultury 2012 za stworzenie ważnych wydarzeń muzycznych, przede wszystkim Wielkanocnego Festiwalu im. Ludwiga van Beethovena; za wydobycie na światło dzienne rękopisów wielkich kompozytorów przechowywanych w Bibliotece Jagiellońskiej; za patronowanie zespołom Sinfonietta Cracovia i Orkiestrze Akademii Beethovenowskiej; za ogromne zasługi dla polskiego życia muzycznego.

Elżbieta Penderecka wspólnie z mężem śp. Krzysztofem Pendereckim była kreatorką Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach - unikatowego ośrodka rozwijania młodych talentów muzycznych. 29 grudnia 2020 r. została powołana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Prof. Piotra Glińskiego na przewodniczącą Rady Programowej Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego. Elżbieta Penderecka była też członkiem Rady Doradczej European Union Youth Orchestra (EUYO).

2 kwietnia 2023 r. Elżbieta Penderecka została uhonorowana najwyższym odznaczeniem pozostającym w gestii ministra kultury - Złotym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis". Z kolei z okazji 20-lecia Stowarzyszenia im. Ludwiga van Beethovena został jej przyznany Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

