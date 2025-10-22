Na gali konkursu chopinowskiego zabrakło bardzo ważnej osoby. Zdążył już opuścić Warszawę

Tegoroczny Konkurs Chopinowski zwyciężył 27-letni Eric Lu pochodzący ze Stanów Zjednoczonych. Nie był to pierwszy raz, kiedy brał udział w tym konkursie. W 2015 roku udało mu się dostać do finału, gdzie zakończył na czwartym miejscu. Tym razem pianista odniósł ogromny sukces, a nagrodę i złoty medal wręczył mu sam Karol Nawrocki. W swoim przemówieniu prezydent zaznaczył, jak wielki wpływ na światową kulturę miał Fryderyk Chopin, nazywając go obywatelem świata.

"Musimy ze skromnością przyznać, mówię to jako prezydent Polski, że Fryderyk Chopin nie jest tylko nasz. Cyprian Kamil Norwid napisał o nim: "Polak sercem, a talentem świata obywatel". Myślę, że każdy kolejny Konkurs Chopinowski właśnie tego dowodzi, że za sprawą muzyki Fryderyk Chopin jest i był obywatelem całego świata, łamiąc nie tylko granice, ale kolejne wieki, w których jest interpretowany, opowiadany, w których go słyszymy" - opowiadał prezydent.

Wielki nieobecny gali Konkursu Chopinowskiego

Gala XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina rozpoczęła się od wyjątkowo zaskakującej informacji. Przewodniczący jury, Garrick Ohlsson nie był w stanie pojawić się na ceremonii wręczenia nagród ani na koncercie laureatów.

"Fakt" zwrócił się do biura prasowego konkursu o komentarz na ten temat. Jak się okazało Ohlsson zdążył opuścić już Warszawę. Jego nieobecność spowodowana była zaplanowanymi występami.

"Pan Ohlsson miał wcześniej zaplanowane koncerty, dlatego nie ma go już w Warszawie" - przekazano.

Garrick Ohlsson na długie lata zapisał się w historii konkursu. W 1970 roku był pierwszym amerykańskim zwycięzcą Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. Warto wspomnieć, że miał on wówczas zaledwie 22 lata. Od 2024 roku pełni on funkcję przewodniczącego jury.

