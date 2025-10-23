W trakcie czwartkowego, ostatniego już koncertu laureatów XIX Konkursu Chopinowskiego odbywającego się w sali koncertowej Filharmonii Narodowej, melomani usłyszą wybrane utwory Fryderyka Chopina, które pianiści wykonali podczas konkursowych zmagań.

Koncert rozpocznie występ dwóch Polaków, a jednocześnie zdobywców nagród specjalnych. Adam Kałduński - zdobywca nagrody im. Belli Davidovich za najlepsze wykonanie ballady - wykona Nokturn c-moll op. 48 nr 1. Z kolei Yehuda Prokopowicz, czyli zdobywca nagrody Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków, wykona właśnie dwa z nich - B-dur op. 17 nr 1 oraz a-moll op. 17 nr 4.

Następnie melomani usłyszą Williama Yanga ze Stanów Zjednoczonych, laureata VI nagrody. W jego wykonaniu zabrzmi Nokturn H-dur op. 62 nr 1. Polak Piotr Alexewicz - zdobywca V nagrody (ex aequo) i jedyny nasz rodak w gronie 11 finalistów - wykona Preludium cis-moll op. 45. Zaś drugi laureat tej nagrody, czyli Vincent Ong z Malezji zagra Nokturn E-dur op. 62 nr 2.

Laureatka IV nagrody (ex aequo) Japonka Shiori Kuwahara podczas koncertu wykona Scherzo cis-moll op. 39. W wykonaniu drugiej zdobywczyni tej nagrody, czyli Chinki Tianyao Lyu melomani usłyszą Barkarolę Fis-dur op. 60.

Chinka Zitong Wang - laureatka III nagrody - podczas koncertu wykona Wariacje B-dur na temat "Je vends des scapulaires" z opery "Ludovic" Hérolda i Halévy'ego op. 12. Zdobywca II nagrody Kevin Chen z Kanady wykona natomiast sześć preludiów: Preludium A-dur op. 28 nr 7, Preludium fis-moll op. 28 nr 8, Preludium E-dur op. 28 nr 9, Preludium cis-moll op. 28 nr 10, Preludium H-dur op. 28 nr 11 i Preludium gis-moll op. 28 nr 12.

Eric Lu zakończy Konkurs Chopinowski 2025

Koncert laureatów zakończy występ zwycięzcy konkursu - Amerykanina Erica Lu. Artystę usłyszymy w Koncercie fortepianowym f-moll op. 21, a towarzyszyć mu będzie orkiestra Filharmonii Narodowej pod kierunkiem Andrzeja Boreyki.

Podczas przesłuchań finałowych uwagę słuchaczy zwróciła uwagę inna niż dotychczas znana orkiestracja koncertów. Orkiestra wykonywała bowiem koncerty fortepianowe Chopina, korzystając z materiałów nutowych przygotowanych przez zespół badawczo-redaktorski Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Partytury zostały zredagowane dzięki studiom nad historycznymi źródłami i z zamysłem jak najbardziej precyzyjnego oddania intencji twórczych kompozytora.

Jak wyjaśnił Instytut Chopina, dotychczas niektóre popularne na rynku nutowym wydania koncertów Chopina zawierały rozmaite zmiany w stosunku do częściowo zachowanego rękopisu Koncertu f-moll i oryginalnych pierwszych partytur obu koncertów opublikowanych w 1833 i 1836 roku u francuskiego wydawcy Maurice'a Schlesingera. Zmiany wobec tych źródeł dokonywane w powszechnie stosowanych wydaniach dotyczyły głównie instrumentacji. "Dlatego podczas słuchania wykonań opartych na partyturach aktualnie zredagowanych przez NIFC powstaje niekiedy wrażenie innego kolorytu brzmienia, niż to, do którego przywykło wielu słuchaczy" - zaznaczono.

Praca nad przygotowaniem partytur koncertów trwała w NIFC ponad rok, a pierwsza ich wersja została przekazana muzykom Filharmonii Narodowej w lutym 2025 r. i została wykorzystana podczas Ogólnopolskiego Konkursu Chopinowskiego. Ostatecznych poprawek redaktorzy dokonali w porozumieniu i po konsultacjach z warszawskimi filharmonikami.

"Efektem prac jest materiał, który z jednej strony przywraca partyturom koncertów formę najbliższą oryginalnym wydaniom z okresu życia Fryderyka Chopina, z drugiej dostosowany jest do współczesnych potrzeb wykonawców. Na pytanie zatem, kto jest autorem prezentowanej obecnie orkiestracji, można śmiało odpowiedzieć, że Fryderyk Chopin" - wyjaśnił NIFC.

