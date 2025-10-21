XIX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina odbywał się w warszawskiej Filharmonii Narodowej. Zgromadzona publiczność, uczestnicy i dziennikarze musieli wyjątkowo długo czekać na finalną decyzję jury. Około godziny pierwszej, reporter TVP Kultura, Mateusz Baran porozmawiał z 97-letnią pianistką Lidią Grychtołówną, która pojawiła się na miejscu jako honorowa członkini jury. Artystka nie kryła swojego rozczarowania przeciągającymi się debatami.

Lidia Grychtołówna krytykuje późne ogłoszenie wyników Konkursu Chopinowskiego

Pianistkę poproszono o komentarz dotyczący przedłużającego się ogłoszenia wyników konkursu.

"Nad czym tu debatować? Mają punktację, są systemy elektroniczne, to po co dyskusja? Ile można czekać? Żal mi tych biednych ludzi, którzy tutaj stoją w tej niewygodnej pozycji. Za długo to trwa" - przyznała otwarcie, zaznaczając, że sama nie ma zamiaru czekać do końca i będzie za moment wracać do domu.

Lidię Grychtołównę z Konkursem Chopinowskim łączy bardzo długa historia. W 1955 roku była laureatką siódmego miejsca V Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. W latach 1980, 1985, 1990, 1995 i 2000 zasiadała w jury - stąd temat nocnych debat i przeciągania decyzji nie był dla niej niczym nowym. Niemniej jednak wywołał duże rozczarowanie, które podzielili również internauci, pisząc: "Fenomenalnie trafna wypowiedź!", "Równie dobrze mogliby ogłosić te wyniki rano, a dziś dać ludziom pospać", "Konkretna! Nie owija w bawełnę".

Wynik konkursu ogłoszony został dopiero o 02:30. Tegorocznym zwycięzcą został Eric Lu, o którym więcej przeczytać możecie tutaj. Jego wygrana okazała się być sporym zaskoczeniem i wywołała wiele dyskusji.

