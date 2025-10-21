"Stała się rzecz, jaką trudno sobie nawet wyobrazić, XIX Konkurs Chopinowski wygrał Eric Lu - pianista, którego wielu z obserwatorów, krytyków nie widziało nawet w drugim czy kolejnych etapach Konkursu" - powiedział PAP krytyk muzyczny Adam Rozlach po ogłoszeniu w nocy z poniedziałku na wtorek werdyktu jury XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

"Eric Lu grał często nieładnym dźwiękiem, niepewnie, był w czasie trwania przesłuchań niedysponowany, przesunięto mu w związku z tym udział w III etapie. Podczas trwania wszystkich etapów, o nim, jako o kandydacie do nagród, nie mówiło się wcale. Dodam od razu, że dziesięć lat temu już został on laureatem naszego Konkursu, zdobywając IV nagrodę" - podkreślił komentator muzyczny Polskiego Radia 1 i TVP Kultura.

Adam Rozlach komentuje wyniki Konkursu Chopinowskiego: Przegrał Konkurs, przegrał Chopin

Finałowa rozgrywka z udziałem 11 uczestników odbyła się w dniach 18-20 października w Filharmonii Narodowej w Warszawie. O zwycięstwo w finale rywalizowali: Piotr Alexewicz (Polska), Kevin Chen (Kanada), David Khrikuli (Gruzja), Shiori Kuwahara (Japonia), Tianyou Li (Chiny), Eric Lu (Stany Zjednoczone), Tianyao Lyu (Chiny), Vincent Ong (Malezja), Miyu Shindo (Japonia), Zitong Wang (Chiny) i William Yang (Stany Zjednoczone).

Złoty medal zupełnie nieoczekiwanie zdobył Eric Lu, który w 2015 r. zdobył czwarte miejsce w tym konkursie. Powrót do Warszawy okazał się dla niego wielkim triumfem.

"Przegrał Konkurs, przegrał Chopin, bo będące najbliżej istoty tej muzyki od dziś 17-letnia - Tianyao Lyu i 30-letnia Shiori Kuwahara, znalazły się poza podium [obie ex aequo zajęły czwarte miejsce]" - podsumował Adam Rozlach.

"Ponad 5-godzinne oczekiwanie na werdykt, mogące świadczyć o tym, że nie było zgody na takie rozstrzygnięcia, może być traktowane jako obraza pianistów, ale i nas, obserwatorów Konkursu, którzy z takim bezgranicznym zainteresowaniem i oddaniem przez trzy tygodnie przysłuchiwali się wydarzeniom tegorocznego Konkursu. Wierzyliśmy, że wygra ten, kto będzie najbliżej istoty chopinowskiej muzyki, ale niestety, tak się nie stało" - dodał krytyk.

''Wydarzenia'': Jedenastu finalistów Konkursu Chopinowskiego. Wśród nich jeden Polak Polsat News Polsat News