Mata to uznany polski raper i twórca tekstów. W bardzo młodym wieku odniósł sukces na rodzimym rynku muzycznym - mając zaledwie 18 lat wydał debiutancki minialbum "Fumar Mata", który szybko zyskał popularność. Przełomem w jego karierze był natomiast singiel "Patointeligencja" z końca 2019 r., który stał się viralem i wywołał szeroką dyskusję społeczną. Tekst utworu w kontrowersyjny sposób opowiadał o zachowaniach dzieci i młodzieży z dobrych domów.

Jego twórczość często porusza ważne tematy społeczne oraz młodzieżowe, co czyni go jednym z najważniejszych głosów pokolenia Z w polskim hip‑hopie. W 2020 r. wydał debiutancki album "100 dni do matury", który uzyskał status płyty diamentowej, a kolejny - "Młody Matczak" z 2021 r. - otrzymał podwójną platynę. Od tamtej pory artysta nieustannie się rozwija, gra na największych scenach i festiwalach w Polsce, a teraz zaskoczył kolejnym wielkim sukcesem.

Mata z ważnym ogłoszeniem w urodziny! Zagra na PGE Narodowym jako najmłodszy Polak

14 lipca Mata obchodzi swoje 25. urodziny - w związku z tym postanowił podzielić się z fanami ważnym ogłoszeniem. Już 15 maja 2026 r. raper wystąpi na Stadionie PGE Narodowym, mieszczącym do 80 tys. osób. Będzie to największe wydarzenie w dotychczasowej karierze młodego muzyka, dzięki któremu Mata dołączy do elitarnego grona polskich gwiazd, którym udało się wystąpić na ikonicznej scenie (Dawida Podsiadły i sanah). Będzie też najmłodszym z polskich artystów, którzy mieli możliwość zagrać solowy koncert na stadionie w stolicy.

Mata zaprezentuje na stadionie w Warszawie swoje największe hity ze wszystkich lat kariery

Koncert na PGE Narodowym będzie występem przekrojowym "The Best Of", podczas którego Mata zaprezentuje widzom utwory ze wszystkich lat swojej kariery. Będzie to symboliczna klamra, spinająca jego dotychczasowe osiągnięcia - zarówno wiralowe hity, które pokochały dzieciaki z pokolenia Z, utwory, które wywoływały ogólnopolskie dyskusje, jak i albumy, które biły rekordy popularności.

"PGE Narodowy to dla mnie symbol, którego wyjaśnienie jest zawarte już w samej nazwie obiektu. Od początku chciałem zagrać na największej scenie w Polsce, a ten koncert to podsumowanie pewnego etapu - dla mnie i dla całego mojego pokolenia. Pokażemy energię, jakiej ten stadion jeszcze nie widział" - przekazał Mata w oficjalnym komunikacie.

Wydarzenie zyskało wyjątkowego partnera - platformę, z którą najmłodsze pokolenia są niezwykle zżyte, z której czerpią inspiracje i dzięki której mogą odkrywać nowych artystów. TikTok wesprze Matę w jego wielkim przedsięwzięciu! Podczas występu na PGE Narodowym doświadczenia wirtualne i te rzeczywiste połączą się w jedność.

Bilety na koncert Maty na Stadionie PGE Narodowym

Bilety na koncert Maty na PGE Narodowym trafią do sprzedaży już w najbliższych dniach. Pierwsza przedsprzedaż będzie miała miejsce 16 lipca, a udział w niej będą mogli wziąć fani, którzy zakupili wcześniej bilet na jesienną trasę "Mata 2040 Tour :)". Dzień później odbędzie się przedsprzedaż dla użytkowników aplikacji Żappka, która jest kolejnym partnerem wydarzenia.

18 lipca, za pośrednictwem platformy Eventim, rozpocznie się oficjalna sprzedaż biletów dla wszystkich chętnych. Organizatorami koncertu są DM Agency, Muzyka sp. z o.o. oraz Gombao 33.

