W mediach społecznościowych pojawił się filmik, na którym Malik Montana zabrał dzieci z osiedla na wspólny wypad do sklepu. Ufundował im wszystkie słodycze, jakich tylko zapragnęli. "Wjeżdżajcie w co chcecie panowie i panie. Słodycze, lody, wszystko. Dzielić się trzeba. Dla wszystkich wzięliście?" - słyszymy na nagraniu.

"30 nowych słuchaczy na Spotify kupionych w cenie gumy do żucia", "Oczywiście, trzeba było nagrać i do neta wrzucić", "Gdyby odłożył telefon, to też by tak zrobił?", "Pod publikę! Najpierw nabija się z Polaków, że aż kiedyś go wyprosili z koncertu, a teraz udaje nie wiadomo jakiego. To dalej zwykły pajac" - krytykują niektórzy.