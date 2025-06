Natalia Kukulska zaśpiewała utwór " Ktoś między nami " w duecie z Kubą Badachem , celebrując niedawne urodziny nieżyjącej już mamy, Anny Jantar . Na czerwonym dywanie festiwalu w Opolu zapytaliśmy artystkę o to, jak ta wspomina swój debiut i co poradziłaby początkującym muzykom, którzy dopiero zaczynają karierę na polskim rynku muzycznym.

"Nie jestem fanką spędów telewizyjnych. (...) Debiutanci w takich konkursach muszą zweryfikować swoją tremę i sprawdzić się - na początku to właśnie ta trema nam trochę odbiera. Najważniejsze jest to, aby być w prawdzie ze sobą i wiedzieć, że tego naprawdę chcemy. Ta branża wcale do łatwych nie należy. Trzeba wiedzieć, że chcemy to robić. Moja mama, która w tym roku miałaby 75 lat, w Opolu nie dostała żadnej nagrody. W debiutach, w premierach, w konkursach - żadnej. A teraz jest wręczana nagroda jej imienia. To pokazuje, że nie zawsze wygrana oznacza wszystko" - opowiedziała Natalia Kukulska, dodatkowo zwracając uwagę na istotę tworzenia autorskich materiałów.