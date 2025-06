Wśród gwiazd, które pojawiły się tego wieczoru w Opolu była także przedstawicielka młodego pokolenia - Roxie Węgiel . Piosenkarka wykonała nieśmiertelny utwór nieodżałowanej Anny Jantar , która lata temu zginęła tragicznie w katastrofie lotniczej. Wybrała przebój "Staruszek świat" i nie był to pierwszy raz, gdy sięgnęła po repertuar kultowej artystki. W tym roku, podczas Polsat Hit Festiwalu , zaśpiewała jeszcze dwa utwory: "Tyle słońca w całym mieście" i "Wielka dama tańczy sama".

"Kocham twórczość Anny Jantar, to są przepiękne piosenki, jedne z najpiękniejszych polskich piosenek, więc jestem naprawdę wyróżniona" - przyznała 20-latka w rozmowie z Eską.

Roxie zdradziła także, czy w czasie przygotowań do występu z piosenką innego artysty, zdarza jej się zapoznać z biografią danego wykonawcy. "To zależy. Staram się przejrzeć chociażby zdjęcia, podglądać różne występy, żeby tak od tej strony artystycznej zapoznać się faktycznie z takimi artystami, ale wydaje mi się, że po prostu dużo wiem o polskich artystach, bo te tematy się często przewijają i to są już legendy" - podkreśliła piosenkarka.