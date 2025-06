"Szczerze przyznam, że tak, myślę, że ludzie dobrze się bawili. Publiczność klaskała, głośno się bawiła podczas mojego występu, uśmiechała się - ten odbiór był bardzo miły i doceniam go" - zdradził nam Daniel Godson i przyznał, że nie spodziewał się takiego odbioru w Opolu. Na pytanie, dlaczego, odpowiedział: "Porównuję to do moich koncertów - na tych koncertach, które gram, ludzie przychodzą, aby posłuchać tylko mnie, a tutaj jest jeszcze paru innych artystów, którzy grają, więc to był dla mnie szok, że ludzie dali się porwać".

"Opole jest świętem piosenki, przyjeżdżają tutaj bardzo zdolni ludzie, debiutanci, poza tym przyjeżdżają tu ci, którzy są na topie, w niszach - to jest ciągłość pokoleń. (...) Debiutanci to teraźniejszość - nie przyszłość, a teraźniejszość tego, co się aktualnie dzieje w muzyce w Polsce. To naprawdę wysoki poziom" - przyznał Mietek Szcześniak, dzieląc się również radami, które mogą przydać się początkującym artystom. "Warsztat, muzyka, tekst i osobowość - trzeba to dobrze zinterpretować. Można to zrobić zgodnie ze sobą i prawdziwie. (...) Dzisiaj wyjątkowo spodobali mi się trzej debiutanci" - powiedział artysta. Kto to taki? Sprawdźcie naszą rozmowę!