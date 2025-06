Anna Iwanek dała się poznać szerszej publiczności za sprawą ostatniej edycji "The Voice of Poland". Pod skrzydłami Kuby Badacha wokalistka dotarła aż do finału show TVP, a następnie zwyciężyła. Teraz triumfuje po raz kolejny - w piątkowy wieczór, 13 czerwca, na scenie festiwalu w Opolu wygrała konkurs "Premiery".

"Niesamowite, że mogłam tutaj być. To zamknięcie pewnego koła. (...) Mam za sobą najlepszą opolską publiczność. Nie da się znużyć Opolem! Prywatkujcie razem z nami" - wspomniała Ania i opowiedziała jednocześnie, za co najbardziej kocha muzykę. Sprawdźcie naszą rozmowę!

"Wszyscy powiedzą dokładnie to samo - każdy odczuwa ten sam stres, na trzy sekundy przed wyjściem wszyscy czujemy mrowienie. Kiedy przekraczamy magiczną granicę sceny i widzisz wspaniałą publiczność, wszystko odchodzi. (...) Jeśli publiczności się podoba, to energia powraca ze zdwojoną siłą, a nawet jeśli się nie podoba, to próbujemy zrobić wszystko, żeby to zmienić" - przyznali bracia.