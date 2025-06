"To zależy, na kogo trafisz. Jeśli jesteś młodą osobą, która została zauważona, to prawdopodobnie w dzisiejszych czasach rzuca się na nią management jakiejś dużej wytwórni, w managemencie jest kilka osób i każda z nich podpowiada, co dany artysta ma robić, jakie piosenki nagrywać, jak ma wyglądać i co mówić do kamer. Jest też wiele osób, które się temu nie poddają i wtedy można ocalić cząstkę siebie. Niektórzy są stale wierni sobie. To może oczywiście grozić tym, że może być kontrakt zerwany, taka osoba może dostać łatkę osoby trudnej do współpracy, ale suma summarum opłaca się być sobą zawsze i być wiernym sobie" - opowiedziała Interii Muzyce Majka Jeżowska.