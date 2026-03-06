Już w najbliższą sobotę, 7 marca 2026 roku, widzowie TVP1 będą świadkami muzycznego starcia o bilet do Wiednia. Koncert preselekcyjny z udziałem całej ósemki finalistów zostanie wyemitowany tuż po wieczornym wydaniu "Teleexpressu". Choć ostateczne wyniki poznamy dopiero dzień później, fani konkursu już ochoczo komentują i wydają własne werdykty. Fragmenty wszystkich konkursowych prezentacji, nagranych w studiu niecały tydzień wcześniej, właśnie ujrzały światło dzienne za pośrednictwem TVP.

Kto zachwycił, a kto rozczarował?

W walce o reprezentowanie Polski podczas 70. Konkursu Piosenki Eurowizji biorą udział wykonawcy z różnych muzycznych światów: Alicja, Anastazja, Basia Giewont, Jeremi Sikorski, Karolina Szczurowska, Ola Antoniak, Piotr Pręgowski oraz Stasiek Kukulski. Publikacje wideo z ich występami błyskawicznie wywołała lawinę komentarzy.

Zdecydowaną faworytką internautów, śpiewającą utwór "Pray", wydaje się być Alicja Szemplińska, o której w komentarzach czytamy: "Królowa jest tylko jedna", "ŚWIATOWA DIVA!", "Niekwestionowana zwyciężczyni!".

Ogromne pochwały zebrał również Stasiek Kukulski ("This Too Shall Pass"): "Czapki z głów", "Utwór, który zyskuje na żywo...wokal, klimat i to "coś". Pięknie", "Nie mogę się doczekać aż zobaczę cały występ".

Zupełnie skrajne emocje budzi za to Piotr Pręgowski ("Parawany tango"). Podczas gdy jedni doceniają zabawny charakter jego show, nazywając występ "polskim 'Espresso Macchiato'", inni nie kryją zażenowania, kwitując: "Jakie to jest złe", "Nie chce mi się wierzyć, że nasza zaszczytna komisja dopuszczająca uczestników do finału, nie znalazła wśród zgłoszeń żadnej, lepszej piosenki niż piosenka Pana Pręgowskiego. Z całym szacunkiem do Pana Piotra, wstyd dla 'komisji'".

Internautów mocno podzielił także Jeremi Sikorski ("Cienie przeszłości"). Choć niektórzy fani wyrażają ogromny zachwyt, inni narzekają, że artysta zawiódł wokalnie, a jego prezencja była sztywna: "Spodziewałem się czegoś więcej i jakoś sztywno wyszło, a dobry dźwięk jest nagrany i on go nie wyśpiewał…", "Dla mnie piosenka sama w sobie strasznie męcząca, sam w sobie wokal okej, ale myślę że tancerze tutaj niepotrzebni".

Finał preselekcji do Eurowizji - jak głosować?

Kto ostatecznie pojedzie do Wiednia? Decyzja leży w rękach widzów. Głosowanie online za pośrednictwem aplikacji mobilnej TVP VOD ruszyło już 28 lutego i potrwa do soboty do godziny 17:00. Każdy zalogowany w aplikacji użytkownik może oddać maksymalnie trzy głosy w specjalnym module "Krajowych Kwalifikacji Eurowizji".

Z kolei podczas sobotniej transmisji telewizyjnej zostanie uruchomione tradycyjne głosowanie SMS (koszt wiadomości to 4,92 zł z VAT), które potrwa aż do godziny 23:59. Telewizja Polska zabezpieczyła się również na wypadek nieprzewidzianych problemów technicznych lub remisu - w takich, awaryjnych sytuacjach decydujący głos będzie miało rezerwowe jury złożone z doświadczonych fanów konkursu.

