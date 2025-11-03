Polska w Konkursie Piosenki Eurowizji bierze udział od 1994 r. (z przerwami w 2000 r., 2002 r., i latach 2012-2013). Największym sukcesem wciąż pozostaje debiut - w Irlandii Edyta Górniak zajęła drugie miejsce. Tylko dwa razy nasz reprezentant znalazł się jeszcze w czołowej dziesiątce: Ich Troje w 2003 r. (siódme miejsce) i Michał Szpak w 2016 r. (ósme miejsce).

W tym roku z Polski na Eurowizję po 30 latach powróciła Justyna Steczkowska - z piosenką "Gaja" uplasowała się na 14. pozycji.

Eurowizja 2026: TVP ogłasza szczegóły polskich preselekcji

Przyszłoroczny konkurs odbędzie się w Wiedniu w dniach 12, 14 (półfinały) i 16 maja (finał) - to efekt zwycięstwa wokalisty JJ z utworem "Wasted Love".

TVP właśnie oficjalnie potwierdziła, że Polska wystartuje w Eurowizji 2026. Podano też szczegóły preselekcji, które ruszyły 3 listopada. Zgłoszenia przyjmowane są do 24 listopada, do godziny 23:59.

Wykonawca (główny wokalista/wokalistka) musi mieć ukończone 16 lat przed 1 maja 2026 r. oraz posiadać obywatelstwo polskie w dniu zgłoszenia. Utwór powinien trwać maksymalnie 3 minuty i powinien być piosenką premierową, tzn. nieopublikowaną i niewykonywaną (w całości ani w części) przed 1 września 2025 r.

Eurowizja 2026. Jak się zgłosić?

Wybór polskiego reprezentanta zostanie dokonany w dwóch etapach. W pierwszym powołana przez TVP Komisja Konkursowa (w składzie od 9 do 15 osób) dokona oceny zgłoszonych piosenek. Zakwalifikowani wykonawcy wezmą udział w koncercie finałowym (14 lutego 2026 r. w siedzibie TVP w Warszawie lub w innym miejscu na terenie Polski) - wówczas zwycięzca zostanie wyłoniony na podstawie głosowania widzów za pośrednictwem systemu SMS. Z jednego numeru telefonu będzie można oddać maksymalnie 20 głosów.

TVP może przyznać od 1 do 3 tzw. "kart uczestnictwa" uprawniających do udziału w koncercie finałowym. Karty są przyznawane najpóźniej na 7 dni przed koncertem finałowym, jednak TVP może ogłosić je wcześniej.

W skład Komisji Konkursowej wejdą przedstawiciele środowisk muzycznych, producenckich, artystycznych, menedżerskich, mediów (innych niż TVP) oraz TVP, a każdy członek Komisji podpisuje deklarację bezstronności. Nazwiska członków komisji poznamy 14 stycznia 2026 r., wraz z publikacją listy finalistów.

W przypadku remisu lub awarii systemu SMS zwycięzcę wskaże Rezerwowe Jury (5 osób wybranych przez TVP spośród członków Komisji). Decyzja Rezerwowego Jury będzie ostateczna i nie podlega odwołaniu.

Zaskoczony Kuba Badach w "The Voice of Poland": Byłaś obłędnie mocna TVP