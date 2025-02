Steczkowska na Eurowizji wykona nie tylko trik kaskaderski. Zrobi coś jeszcze. "Ryzyko musi być"

Polskie preselekcje do Eurowizji 2025 zbliżają się wielkimi krokami. Już 14 lutego widzowie TVP zadecydują, kto będzie reprezentantem naszego kraju w Szwajcarii. Wśród kandydatów na ten tytuł znajduje się Justyna Steczkowska , która próbuje swoich sił drugi rok z rzędu - tym razem z utworem " Gaja " z płyty " Witch Tarohoro ". Niedawno udzieliła wywiadu dla portalu eurowizja.org, w którym ujawniła, czego możemy się spodziewać po jej występie.

"Chciałabym im [widzom - red.] przypomnieć, czym jest Ziemia. Występ to jest show, to musi być show, bo nikt nie będzie siedział przez telewizorem i patrzył, jak się nic nie dzieje. Piosenka jest na tyle ciekawa, że można do niej zrobić choreografię, bo jest energetyczna" - powiedziała.