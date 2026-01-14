Polska faworytka rezygnuje z udziału w preselekcjach do Eurowizji! Jej następca również odmówił

Zeszłoroczny Konkurs Piosenki Eurowizji wygrał reprezentant Austrii, JJ, który prezentował się z utworem "Wasted Love". Nadchodząca, jubileuszowa edycja Eurowizji odbędzie się w Wiedniu w dniach 12, 14 i 16 maja, choć wszystko wskazuje na to, że celebracja będzie mocno okrojona. Wszystko przez decyzję Europejskiej Unii Nadawców, która mimo licznych protestów zdecydowała się dopuścić Izrael do udziału w wydarzeniu. Na znak sprzeciwu, wiele krajów zapowiedziało bojkot imprezy oraz rezygnację z konkursu.

Ogromne emocje wzbudziła również decyzja Polski o dalszym uczestnictwie w Eurowizji. Niektórzy artyści, jak np. Kaeyra, zapowiedzieli już, że ze względów politycznych nie wezmą udziału w preselekcjach. Teraz ze swojego udziału zrezygnowała kolejna wokalistka.

Polska faworytka rezygnuje z udziału w preselekcjach do Eurowizji

Lista artystów, którzy zawalczą o szansę reprezentowania Polski na Eurowizji ujawniona zostanie 14 stycznia na oficjalnych kanałach nadawczych Telewizji Polskiej. Mimo tego, od dłuższego czasu mówi się już o potencjalnych kandydatach do reprezentowania naszego kraju takich jak: Karolina Szczurowska, Anastazja Maciąg czy Stanisław Kukulski.

Internauci żywo zainteresowani Eurowizją, jako faworytki wielokrotnie wymieniali Karolinę Czarnecką oraz Basię Giewont. Zgodnie z informacjami, które przekazał portal Pudelek, Pierwsza z wymienionych na ostatnią chwilę wycofała się z udziału w polskich preselekcjach.

Źródła wspominanego portalu wyjaśniają, że decyzja nie miała jednak związku z politycznymi protestami wokół konkursu, a z "niedyspozycji jednej z członkiń zespołu". Informator zaznaczył, że "Karolina bardzo honorowo podchodzi do takich spraw" i uznała, że ważniejsza jest dla niej integralność zespołu, niż udział w konkursie, dlatego zdecydowała się zrezygnować.

Miejsce w preselekcjach zaproponowane miało zostać Norbertowi Wronce, który jak podaje Pudelek, odrzucił zaproszenie oraz na swoim Instagramie wyraził wsparcie dla Palestyny.

Nie miał litości dla trenerów "The Voice Senior": Wasz refleks troszkę szwankuje! TVP