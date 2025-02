Luksemburg rok temu powrócił do konkursu Eurowizji po 31-letniej nieobecności. Wybrali już swoją kandydatkę!

Finał luksemburskich preselekcji poprowadzili Raoul Roos i Loïc Juchem. Wśród gości wieczoru znalazły się legendarne zwyciężczynie eurowizyjne - Conchita Wurst, która w 2014 r. zrobiła spektakularne show ze swoją piosenką "Rise Like a Phoenix", oraz Marie Myriam, która zachwyciła w 1977 r. kompozycją "L'oiseau et l'enfant". Na scenie zaprezentowała się także Tali - ubiegłoroczna reprezentantka Luksemburga. Nie zabrakło również tanecznych chwil, które uświetnił popularny DJ Nosi. Co ciekawe, w trakcie koncertu, na widowni doszło do oświadczyn!