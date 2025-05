Do sieci trafił długo zapowiadany teledysk do piosenki "Gaja", z którą już jutro, 13 maja, Justyna Steczkowska wystąpi w Bazylei na 69. Konkursie Piosenki Eurowizji. Dynamiczne sceny, mistyczny smok, taniec, Matka Ziemia i hipnotyzujące kadry zaintrygowały internautów i fanów polskiej divy.

Eurowizja 2025: Justyna Steczkowska broniona przez mistycznego smoka. Teledysk do "Gai" podzielił internautów

Justyna Steczkowska od miesięcy zachęca do wsłuchania się w jej ostatni album, zatytułowany "WITCH Tarohoro". To właśnie z tego krążka pochodzi eurowizyjny numer " Gaja ", który opowiada o zmaganiach Ziemi-Matki, zaczerpniętych z mitologii greckiej. "Kiedy płaczę, to we łzach tonie świat" - śpiewa polska gwiazda, opowiadając tym samym o szanowaniu planety, narastających kataklizmach i miłości, która stale objawia się w ciągłym odnawianiu zasobów Ziemi - "Gai", pomimo częstych oznak braku szacunku ze strony ludzi, którzy ją zamieszkują.

Jak zapowiadano 16 kwietnia 2025 roku na konferencji prasowej TVP, na której porozmawialiśmy z Justyną Steczkowską na temat Eurowizji, oficjalny klip do "Gai" miał ujrzeć światło dzienne do końca kwietnia. Premiera teledysku odbyła się jednak dzisiaj, w przeddzień pierwszego półfinału Eurowizji, co, według fanów konkursu i internautów, pozytywnie wpłynie na odbiór polskiej reprezentacji.

Teledysk do "Gai" jest utrzymany w tajemniczej, mistycznej atmosferze. W klipie, oprócz samej Justyny Steczkowskiej i jej tancerzy, widzimy kluczową postać, która pojawi się również podczas właściwego występu Polki na Eurowizji. Mowa tu o smoku - żmij w mitologii słowiańskiej to potężna istota związana z naturą, często przedstawiana jako wąż, czasem z elementami smoka, i skrzydłami. Kojarzona jest z żywiołami, takimi jak ogień, woda i powietrze, a także z cyklicznością natury, o której Justyna Steczkowska, jako Gaja, śpiewa w swojej piosence. Smok ma sprawować nad nią opiekę i dbać o jej dobrobyt, aby ta, jako Ziemia, służyła ludziom oraz innym ziemskim istotom.

"To będzie zaszczyt oglądać Twój występ na Eurowizji! Wielkie wooow!", "Jeśli w tym roku Polska nie zostanie doceniona, to ja proponuję odpuścić sobie tę Eurowizję. Nic nie może być lepsze niż to. A drugiej takiej Justyny nie będzie", "Jak dla mnie to ona już wygrała", "Ona najbardziej zasługuje na zwycięstwo" - piszą zachwyceni internauci, jednak nie brakuje również słów krytyki. "Justyna kocham Cię, ale teledysk to jeden wielki chaos", "Szczerze jestem trochę zawiedziony, bo o ile teledysk ma wiele efektów, to wyglądają one staro/tanio momentami. No i też jest zbyt dużo ujęć - zbyt dynamicznie", "Za dużo niepotrzebnych efektów, przez co teledysk jest troszkę za bardzo napchany. Mimo wszystko doceniam kunszt artystyczny, życzę powodzenia jutro i mam nadzieję, że przyniesie nam Pani zwycięstwo", "Taka trochę taniocha... efekty wizualne jak w latach 90." - piszą fani w komentarzach w serwisie YouTube.

Co oznaczają agmy z "Gai"? To słowiańskie gusła, przyciągające dobrą energię

W kulturze słowiańskiej praktykowano wypowiadanie bądź śpiewanie słów mocy, które nazywano agmami - wierzono, że energia wypowiadanej agmy ma uzdrawiającą moc, a każda z nich daje jakąś korzystną zmianę w otaczającej nas rzeczywistości, nie powodując przy tym żadnych szkód ani krzywd. Kulturą słowiańską zainspirowała się również Justyna Steczkowska, która w "WITCH Tarohoro" i eurowizyjnej wersji "Gai" (w mitologii greckiej Ziemia-Matka), użyła kilka fraz, ściśle związanych z kulturą słowiańską.

Słowo "Zargo" przywołuje zdrowie, sukces, korzystne zjawiska w życiu, "Raga" to agma osób walczących ze złem, wspiera w niebezpiecznych sytuacjach, "Urra" daje wiedzę i kreatywność, przywołuje korzystne sytuacje, "Gara" przywołuje dobrą energię, pomaga rozwiązać problemy, "Jarga" oczyszcza z negatywnych energii, pomaga zachować zdrowie i obdarza majątkiem, zaś "Jarun" to agma sprawiedliwości, która pomaga pogodzić się z przeznaczeniem i uwolnić od negatywnej energii. "Era" chroni dom i rodzinę, przyciąga dobrobyt i harmonię.

Za sprawą utworu "Gaja", który charakteryzuje się długimi, przeszywającymi dźwiękami, na TikToku powstał trend, w którym to fani Justyny odwzorowują jej wykonanie. Jak się okazuje, niektórym wychodzi to bardzo dobrze, na co zwróciła uwagę sama twórczyni przeboju. W "Gaja Challenge" wzięło udział wielu polskich artystów, w tym między innymi Marcin Maciejczak, Michał Sobierajski czy Ramona Rey. Chętni do odwzorowania kultowego ruchu polskiej gwiazdy, polegającego na kręceniu się w koło i śpiewaniu długiego dźwięku, są również inni uczestnicy 69. Konkursu Piosenki Eurowizji.

