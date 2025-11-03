Fani Eurowizji z niecierpliwością czekali na decyzję Polski. Czy nasz kraj wyśle reprezentanta w 2026 r.?
Polacy z niecierpliwością czekali na wieści ws. przyszłorocznej Eurowizji. Wiele państw buntuje się i nie chce brać udziału w konkursie ze względu na uwzględnienie w rywalizacji Izraela. Tymczasem Polska właśnie przekazała oficjalne stanowisko! Dziennikarka "Pytania na śniadanie" ogłosiła start zgłoszeń do preselekcji.
Do kolejnego Konkursu Piosenki Eurowizji pozostało jeszcze kilka miesięcy, lecz większość krajów już teraz ogłasza decyzje o swoim udziale w rywalizacji. Spora część reprezentacji (m.in. ze Słowenii, Hiszpanii, Irlandii czy Holandii) myśli o wycofaniu się z muzycznego przeglądu w 2026 r., ze względu na występ Izraela. Państwa buntują się i wnoszą o zablokowanie jego udziału, bowiem nie chcą śpiewać na jednej scenie z przedstawicielami kraju, który bierze udział w konflikcie z Palestyną w Strefie Gazy.
Czy Polska weźmie udział w Eurowizji 2026? Wiele państw się buntuje!
Polscy fani z niecierpliwością czekali na oficjalne informacje w sprawie udziału naszego państwa w Eurowizji. Reprezentacja Polski pojawiała się w konkursie od 1994 r. (z drobnymi przerwami w 2000 r., 2002 r., i latach 2012-2013) - wtedy to Edyta Górniak została naszą przedstawicielką i wywalczyła ojczyźnie drugie miejsce w finale. Do tej pory wynik ten pozostaje najlepszym w historii polskich występów na Eurowizji.
W tym roku Justyna Steczkowska próbowała swoich w międzynarodowej muzycznej rywalizacji, zachwycając spektakularnym show z piosenką "Gaja". Był to wielki powrót diwy na eurowizyjną scenę po 20 latach. Zajęła w finale 14. miejsce i już teraz wielu wokalistów z naszego kraju szykuje się do pobicia jej wyniku.
Przekazano oficjalne informacje w sprawie udziału Polski w Eurowizji 2026! Zgłoszenia do preselekcji wystartowały
W programie TVP "Pytanie na śniadanie" przekazano wieści, które ucieszyły miłośników Eurowizji z Polski. Nasz kraj potwierdził wzięcie udziału w przyszłorocznej rywalizacji, która odbędzie się w Wiedniu. Wiadomo również, że Polska wyśle swojego reprezentanta, który wybrany zostanie za pomocą głosowania SMS-owego. Zgłoszenia do preselekcji właśnie wystartowały.
"Właśnie dziś startuje nabór do preselekcji do Eurowizji 2026. Będzie on trwał do 24 listopada. Teraz artyści mogą podjąć kolejny krok i wziąć udział w preselekcjach. (...) Piosenka nie może trwać więcej niż trzy minuty. Jej premiera, ani fragmentu tej piosenki, nie mogła odbyć się przed 1 września. Wszystkich tych, którzy myślą, że ich piosenka da radę, zapraszamy" - ogłosiła Marta Surnik w telewizji śniadaniowej.