Do kolejnego Konkursu Piosenki Eurowizji pozostało jeszcze kilka miesięcy, lecz większość krajów już teraz ogłasza decyzje o swoim udziale w rywalizacji. Spora część reprezentacji (m.in. ze Słowenii, Hiszpanii, Irlandii czy Holandii) myśli o wycofaniu się z muzycznego przeglądu w 2026 r., ze względu na występ Izraela. Państwa buntują się i wnoszą o zablokowanie jego udziału, bowiem nie chcą śpiewać na jednej scenie z przedstawicielami kraju, który bierze udział w konflikcie z Palestyną w Strefie Gazy.

Czy Polska weźmie udział w Eurowizji 2026? Wiele państw się buntuje!

Polscy fani z niecierpliwością czekali na oficjalne informacje w sprawie udziału naszego państwa w Eurowizji. Reprezentacja Polski pojawiała się w konkursie od 1994 r. (z drobnymi przerwami w 2000 r., 2002 r., i latach 2012-2013) - wtedy to Edyta Górniak została naszą przedstawicielką i wywalczyła ojczyźnie drugie miejsce w finale. Do tej pory wynik ten pozostaje najlepszym w historii polskich występów na Eurowizji.

W tym roku Justyna Steczkowska próbowała swoich w międzynarodowej muzycznej rywalizacji, zachwycając spektakularnym show z piosenką "Gaja". Był to wielki powrót diwy na eurowizyjną scenę po 20 latach. Zajęła w finale 14. miejsce i już teraz wielu wokalistów z naszego kraju szykuje się do pobicia jej wyniku.

Przekazano oficjalne informacje w sprawie udziału Polski w Eurowizji 2026! Zgłoszenia do preselekcji wystartowały

W programie TVP "Pytanie na śniadanie" przekazano wieści, które ucieszyły miłośników Eurowizji z Polski. Nasz kraj potwierdził wzięcie udziału w przyszłorocznej rywalizacji, która odbędzie się w Wiedniu. Wiadomo również, że Polska wyśle swojego reprezentanta, który wybrany zostanie za pomocą głosowania SMS-owego. Zgłoszenia do preselekcji właśnie wystartowały.

"Właśnie dziś startuje nabór do preselekcji do Eurowizji 2026. Będzie on trwał do 24 listopada. Teraz artyści mogą podjąć kolejny krok i wziąć udział w preselekcjach. (...) Piosenka nie może trwać więcej niż trzy minuty. Jej premiera, ani fragmentu tej piosenki, nie mogła odbyć się przed 1 września. Wszystkich tych, którzy myślą, że ich piosenka da radę, zapraszamy" - ogłosiła Marta Surnik w telewizji śniadaniowej.

