Telewizja Polska ogłosiła 14 stycznia 2025 roku oficjalną listę dziesięciu utworów, które dostały się do koncertu finałowego polskich preselekcji. Znalazła się na niej między innymi Justyna Steczkowska , która, według bukmacherów i wczesnych prognoz, ma duże szanse nie tylko na reprezentowanie Polski w konkursie, ale i na wysokie miejsce we właściwym wydarzeniu.

Justyna Steczkowska wystąpiła 8 grudnia 2024 roku w warszawskim Klubie Stodoła, gdzie publiczność śmiało krzyczała "Eurowizja, Eurowizja!", zachęcając wokalistkę do udziału w Konkursie Piosenki Eurowizji . Jak widać, ta posłuchała fanów, bo z utworem " Gaja " zgłosiła się do tegorocznych preselekcji. Po zeszłorocznej nieudanej próbie z " WITCH Tarohoro " reprezentantka Polski podczas 40. Konkursu Piosenki Eurowizji w 1995 roku znowu spróbuje swoich sił. Wokalistka zaprezentowała finalną wersję eurowizyjnego utworu, a komentarze pod piosenką w serwisie YouTube wróżą wokalistce nawet wygraną 69. Konkursu Piosenki Eurowizji.

Justyna Steczkowska podzieliła się w swojej relacji na Instagramie reakcjami zagranicznych i polskich fanów, którym szczególnie spodobała się jej eurowizyjna propozycja. Internauci są zachwyceni brzmieniem artystki, jej wokalizami, tempem i charakterystyczną chrypką w głosie. Podczas swoich reakcji mówią nawet, że, jeśli ta zostanie wybrana na reprezentantkę Polski, ma sporą szansę na znalezienie się w finale Eurowizji. "Ona jest cudowna!", "To eurowizyjny pewnik!", "Polska, nie popełnijcie tego błędu drugi raz, wyślijcie Justynę!" - mówią zagraniczni fani Konkursu.

Za sprawą utworu "Gaja", która charakteryzuje się długimi, przeszywającymi dźwiękami, na TikToku powstał trend, w którym to fani Justyny odwzorowują jej wykonanie. Jak się okazuje, niektórym wychodzi to bardzo dobrze, na co zwróciła uwagę sama twórczyni przeboju. W "Gaja Challenge" wzięło udział wielu polskich artystów, w tym między innymi Marcin Maciejczak.