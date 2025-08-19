Finał Eurowizji 2025 odbył się zaledwie cztery miesiące temu. Organizatorzy jednak nie próżnują i już przygotowują się do następnej edycji. Jubileuszowy, 70. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Austrii za sprawą tegorocznego zwycięstwa Johannesa "JJ" Pietscha - 24-letniego wokalisty z Wiednia. Polskę w 2025 roku reprezentowała z kolei Justyna Steczkowska z przebojem "Gaja".

Internauci ostro krytykują nowe logo Eurowizji

Nadchodząca Eurowizja zapowiada się na wyjątkową. Konkurs w Austrii będzie bowiem 70. edycją wydarzenia. Z tej okazji organizatorzy zdecydowali się wprowadzić pewne zmiany w szacie graficznej. Zmienione zostało logo, które ewidentnie nie spodobało się internautom.

Grafika udostępniona została na oficjalnym profilu konkursu, gdzie w komentarzach wywołała się niemała burza. Internauci sugerują, że logo wygląda dziecinnie i jakby zostało wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Domagają się także powrotu do starej wersji.

"Zmieńcie to z powrotem, nie jesteśmy na Disney Channel, to nie jest konkurs dla dzieci", "Jest tak wiele problemów z Eurowizją, ale logo NIE jest jednym z nich. To stare było DUŻO LEPSZE, po co próbować naprawiać coś, co nie jest zepsute", "Nie chcę dramatyzować, ale właśnie zepsuliście mi tydzień", "To jakiś żart?", "Kto to zaprojektował? Dziecko na bezpłatnej wersji próbnej Canvy?" - czytamy w komentarzach.

Wiele osób zwróciło również uwagę na kontrowersje wokół konkursu takich jak niejasne kryteria głosowania jury czy problemy z głosowaniem telefonicznym. Dodatkowo, mimo zapewnień o apolityczności, organizatorzy wciąż umożliwiają Izraelowi czynny udział w wydarzeniu: "Macie wiele wyzwań do podjęcia: od udziału Izraela do wyjaśnienia kryteriów głosowania telefonicznego i jury. Zamiast tego tworzycie nową identyfikację wizualną za pomocą AI. Wow", "Cokolwiek, byleby odciągnąć nas od faktu, że Izrael wciąż nie został usunięty z konkursu".

