W 2025 r. w szwajcarskiej Bazylei triumfował JJ (Johannes Pietsch) z Austrii z piosenką "Wasted Love". 24-latek zdobył łącznie 436 punktów - 258 od jurorów (tu nie miał konkurencji) oraz 178 od widzów (w tej klasyfikacji zajął 4. miejsce).

To oznacza, że jubileuszowy, 70. Konkursu Piosenki Eurowizji odbędzie się właśnie w Austrii. Do tej pory ten kraj dwukrotnie organizował Eurowizję - w 1967 i 2005 r., w obu przypadkach wydarzenie odbyło się w stolicy, Wiedniu.

Austriackimi zwycięzcami przed JJ-em byli zmarły pod koniec 2014 r. Udo Jürgens (z "Merci, Chérie") i Conchita Wurst (z "Rise Like a Phoenix"). Ten drugi był obecny w Bazylei podczas triumfu swojego rodaka.

Eurowizja 2026 w Austrii. Co już wiemy?

Tuż po finale rozpoczęły się spekulacje, które z austriackich miast może w 2026 r. przyjąć konkurs. Swoje zgłoszenia potwierdziły władze Wiednia, Grazu, Innsbrucka i Wels, a zainteresowanie zgłosiło liczące zaledwie 8 tys. mieszkańców Oberwart. Wiadomo było, że w wyścigu nie wezmą udział Klagenfurt i Salzburg.

Roland Weißmann, dyrektor generalny austriackiego publicznego nadawcy ORF, podkreślał, że kluczowymi kryteriami przy wyborze miasta gospodarza będą wielkość hali oraz bliskość lotniska.

Teraz poznaliśmy pierwsze szczegóły przyszłorocznej, jubileuszowej edycji. Zgodnie z oczekiwaniami, miastem-gospodarzem został Wiedeń. Konkurs odbędzie się w Wiener Stadthalle - największej hali widowiskowej w Austrii, mogącej pomieścić aż 16 tys. widzów. To właśnie tam w 2015 r. triumfował Måns Zelmerlöw ze Szwecji z piosenką "Heroes". Polskę wówczas reprezentowała Monika Kuszyńska z "In the Name of Love", w wielkim finale zajmując 23. miejsce na 27 uczestników.

Podano również daty imprezy - 12 i 14 maja odbędą się półfinały, a wielki finał zaplanowano na 16 maja 2026 roku.

Eurowizja 2026 - kto wystąpi?

Oficjalnie udział w konkursie potwierdziło już 20 krajów. W tym gronie nie ma jeszcze Polski - TVP udostępniła ostatnio nowe logo Eurowizji zawierającą biało-czerwone serce, co dla wielu jest sygnałem, że reprezentant Polski pojawi się w Austrii.

Wiadomo, że na Eurowizji w przyszłym roku nie zobaczymy przedstawicieli Andorry, Słowacji oraz Bośni i Hercegowiny.

