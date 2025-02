Teo Tomczuk to jedenasty artysta starający się o miano reprezentanta Polski podczas Eurowizji 2025. 19-latek został dołączony do składu dziesięciu ogłoszonych artystów zaledwie dwa tygodnie przed finałem preselekcji. Decyzja Telewizji Polskiej wywołała zamęt wśród fanów konkursu, którzy już wtedy zaczęli doszukiwać się drugiego dna.

Afery ciąg dalszy. Teo wydał oświadczenie ws. oskarżeń na temat Eurowizji

10 lutego do sieci trafił teledysk do eurowizyjnej propozycji Teo - "Immortal". Fani zauważyli, że wyświetlenia klipu poszybowały w górę w błyskawicznym tempie, a pod materiałem pojawiło się mnóstwo pozytywnych komentarzy - głównie od nowych kont. Taki stan rzeczy wzbudził podejrzenia wśród niektórych fanów Eurowizji. Teraz sam wokalista postanowił odnieść się do pomówień.

W oświadczeniu Teo na Instagramie czytamy, że zarówno on, jak i jego team nie mają nic wspólnego z nieprawdziwymi informacjami, które krążą w sieci. Choć wokalista nie odniósł się bezpośrednio do zarzutów fanów Eurowizji, zapewnił, że skupia się na przygotowaniach do występu 14 lutego. Pod koniec krótkiego oświadczenia zaapelował do słuchaczy pojednanie.

"Dziękuję wszystkim za wiadomości i troskę. Widzę, że ostatnio krąży sporo nieprawdziwych informacji na mój temat - to trochę smutne, bo ani ja, ani nikt z mojego teamu nie mamy z tym nic wspólnego. Widocznie komuś bardzo zależy, żebym nie miał spokoju przed preselekcjami... Ja jednak skupiam się na tym, co najważniejsze - na próbach i przygotowaniach do 14 lutego. Fajnie byłoby, gdybyśmy wszyscy wzięli je sobie do serca i zamiast siać zamęt, po prostu cieszyli się muzyką" - napisał na Instagramie.

Zarzuty fanów Eurowizji wobec Teo

Fani Eurowizji nabrali podejrzeń, kiedy pod teledyskiem Teo w przeciągu zaledwie kilkunastu godzin pojawiły się setki tysięcy wyświetleń. Cześć z nich zaczęła snuć teorie na temat rzekomego przekrętu. W komentarzach czytaliśmy:

"Ze wszystkich propozycji ta jest najlepsza. Piękna piosenka, nie ma w niej nic na siłę, głos niesamowity. Wygraj Teo i zaprezentuj światu swój wokal, całą rodziną będziemy głosować!"

"Najgorsze w tym wszystkim jest to, że te nowe utworzone konta są takie sztuczne w tych komentarzach. Przykro, bo Teo mi się podobał przed startem w Eurowizji. Natomiast widać gołym okiem przekręty w celu podbicia utworu. Teo! Tracisz prawdziwych słuchaczy"

"Ogarnij się Teo. Nikt normalny nie uwierzy w takie streamy. Masz bardzo dobry głos, ciekawą piosenkę, a dajesz się wmanewrować"

Wielki Finał Polskich Kwalifikacji do Konkursu Piosenki Eurowizji 2025 rozpocznie się 14 lutego o godzinie 20.45 w TVP.

