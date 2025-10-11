Danuta Martyniuk, znana szerszej publiczności jako żona Zenka Martyniuka, niedługo będzie miała za sobą debiut kinowy. Do tej pory próbowała swoich sił w aktorstwie jedynie pojawiając się w teledyskach ukochanego męża. Tym razem zaprezentuje się widzom w poważnej, dramatycznej roli. Pojawi się w filmie "O co tu chodzi - historia na wersach oparta!" w reżyserii Marcina Huzara.

Produkcja będzie pierwszym na świecie filmem, który zekranizuje wersy rapowych piosenek. Inspiracją do stworzenia kinowego dzieła był utwór kultowej Elity Kaliskiej - "O co tu chodzi" - nagrany w 2000 r., a także jego tegoroczna kontynuacja - "O co tu chodzi 2" - powstałe we współpracy z Dudkiem P56.

Żona Zenka Martyniuka zadebiutuje w kinowej produkcji! U jej boku czołówka polskich aktorów

Danuta Martyniuk pojawi się na ekranie u boku prawdziwej legendy polskiego kina - Bohdana Łazuki. Zagra jego żonę, która zmaga się z problemem agresji w domu.

Choć projekt powstaje niezależnie, zaangażowało się w niego wielu znanych aktorów oraz artystów muzycznych. W filmie zagrają także: Cezary Pazura, Mirosław Zbrojewicz, Joanna Opozda, Beata Poźniak oraz wielu innych.

Film zekranizuje legendarne teksty rapowej grupy Elita Kaliska

Twórcy zapowiadają, że film nie będzie opowieścią o muzyce, choć bazuje na kultowych rapowych wersach. Widzowie ujrzą w kinach prawdziwe, często poruszające historie, które wcześniej opowiedzieli hiphopowi muzycy w swoich tekstach.

Wraz z filmem na rynku ukaże się płyta Elity Kaliskiej, zatytułowana "25", którą grupa będzie świętowała wyjątkowy jubileusz. Dwie i pół dekady temu muzycy zadebiutowali na polskiej scenie, a dziś uznawani są za jedną z żyjących legend rapu. Na krążku pojawi się wielu gości z naszego rodzimego podwórka muzycznego, m.in. Krzysztof Cugowski, Numer Raz, Krzysztof Antkowiak czy Marcel Tułacz. Nie zabraknie jednak także zagranicznych legend, takich jak Ras Kass, Craig G, JT Bigga Figga czy AfuRa.

Kiedy startują zdjęcia do filmu z Danutą Martyniuk?

Cały dochód z emisji filmu (zarówno tej w kinach, jak i telewizji oraz na platformach streamingowych) przeznaczony zostanie na cele charytatywne. Fundusze trafią do fundacji Pomaganie Jest Trendy.

Plan zdjęciowy startuje już w tym w miesiącu - Danuta Martyniuk oraz pozostali aktorzy wkroczą na plan 21 października. Produkcja nagrywana będzie w Kaliszu oraz Warszawie.

Margaret nie mogła powstrzymać łez podczas Bitwy w "The Voice of Poland" TVP