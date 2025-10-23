Skolim otworzył swoją pierwszą stację benzynową! Znamy ceny paliw

Skolim wielokrotnie podkreślał w wywiadach, że koncerty są jego głównym źródłem dochodu. Artysta potrafi ich zagrać w ciągu miesiąca aż kilkadziesiąt. Warto zaznaczyć, że jego stawki koncertowe nie należą do najniższych, dzięki czemu był w stanie dorobić się całkiem imponującej sumy.

Teraz gwiazdor disco polo postanowił zdywersyfikować swoje źródła dochodu i otworzył własną stację paliwową. Pierwszy raz poinformował o tym, gdy gościnnie pojawił się w Kanale Zero. Wejście w ten biznes porównał wówczas do gry w Monopoly. Na swoim TikToku artysta niedawno zdradził, że wnętrze stacji będzie miało różowy kolor. Teraz pierwsi fani mogą już skorzystać z oferowanych tam usług.

Ile kosztuje paliwo na stacji Skolima?

W mediach społecznościowych Skolim opublikował nagranie, w którym zaprasza kierowców do tankowania na swojej stacji w Czeremsze w woj. podlaskim. Gwiazdor nie krył ekscytacji nowym przedsięwzięciem: "Co prawda wielkie otwarcie rozpoczynamy w listopadzie, natomiast już dzisiaj stacja w Czeremsze jest przejęta - można tankować i można działać! (...) Gorąco zapraszam wszystkich do Czeremchy, czekają na was upominki i mam nadzieję, że zostaniecie z nami na dłużej".

Co ciekawe, artysta stara się zachęcić klientów promując miejsce nie tylko swoim nazwiskiem, ale także atrakcyjnymi cenami paliw. Prosił nawet internautów, by informowali go, ile płacą za litr. Na ten moment na jego stacji zapłacimy następująco: 2,52 zł za litr gazu LPG, 5,39 zł za litr oleju dla Diesla i benzyny bezołowiowej oraz 5,49 zł za litr oleju napędowego bez biokomponentów.

