"Disco Star" to program, który od lat stanowi jedną z najważniejszych platform dla początkujących artystów disco polo. Format zapewnia widzom niezwykłe widowisko, ogrom emocji oraz zwrotów akcji i zabawę do tanecznych rytmów. W tym roku powrócił na antenę Polsatu w nieco odświeżonej wersji. Po tygodniach castingów i półfinałów do decydującego etapu dotarła dziewiątka uczestników, którzy 22 lutego zawalczyli o nagrodę główną.

W tym sezonie uczestników oceniało jury w składzie: Marcin Miller, Magdalena Narożna, Zenek Martyniuk oraz Skolim. Ostateczna decyzja o zwycięstwie należała jednak do publiczności.

Wyniki oglądalności mówią same za siebie! Polsat świętuje triumf "Disco Star"

9. edycja "Disco Star" w minioną niedzielę dobiegła końca, a Polsat właśnie przekazał do mediów wieści dotyczące oglądalności talent show. Okazuje się, że sezon ten był jednym z najmocniejszych w historii programu! To kolejny dowód na nieustające zamiłowanie Polaków do muzyki tanecznej.

Pierwsze pięć odcinków castingowych z tygodnia na tydzień oglądało coraz więcej widzów - średnio Polsat w niedzielny wieczór włączało 739 tys. osób. Zapewniło to programowi udział aż 7,21 proc. w grupie wiekowej 16-59. Dalsze, półfinałowe odcinki utrzymały ogromne zainteresowanie i zapewniły powtarzalność wyników w kluczowej grupie komercyjnej. Finał dostarczył twórcom show jeszcze większych emocji, bowiem Polsat podczas ostatniego odcinka był stacją numer jeden w grupach 4+ oraz 16-59.

Kto wygrał 9. edycję "Disco Star"? Finał już za nami!

W finale widzowie mieli okazję obejrzeć występy uczestników takich jak: Prezydent, Anna "Ania Amy" Woźnica, Karolina "Zolie" Żółkiewska, B-TWIN, Alexa & Fonzy, XOXO, Daria "Negra" Budka, Łukasz "Dragan" Paczkowski i Sylwia Strug. Każdy z artystów zaprezentował dwie piosenki - swój autorski numer oraz duet z gwiazdą muzyki tanecznej. Wśród gości specjalnych wieczoru znaleźli się więc m.in. Sławomir i Kajra, MIG, Playboys, Radek Liszewski, Łobuzy czy Topky.

O werdykcie decydowały głosy widzów. Dzięki publiczności do ścisłego finału awansowali: Prezydent, Alexa & Fonzy oraz Daria "Negra" Budka. W ostatecznym starciu triumfowała ostatnia z wymienionych - artystka zdobyła widowiskową statuetkę, 50 tys. złotych na rozwijanie swoich muzycznych marzeń oraz możliwość występu na jednym z koncertów Telewizji Polsat.

"Scena 'Disco Star' stała się moim drugim domem. Ten program zmienił moje życie już po pierwszym odcinku" - komentowała wyraźnie poruszona Negra, odbierając nagrodę.

Programem "Disco Star" są zachwyceni nie tylko widzowie, lecz także gwiazdy

Program z edycji na edycje okazuje się coraz większym sukcesem, o czym świadczą wyniki oglądalności. "Disco Star" doceniają nie tylko widzowie, łaknący rozrywki i sporej dawki tanecznych brzmień, lecz także gwiazdy disco polo, które zachwycone są formatem Polsatu. Po gościnnym udziale w finale Radek Liszewski podkreślił wyjątkowość show, wyłaniającego prawdziwe, nieodkryte talenty. Z kolei Maluba zwróciła uwagę na ponadczasowy charakter muzyki disco.

Jeden z jurorów programu - Skolim - nazwał go "genialnie zorganizowanym i pełnym wspaniałych uczestników". Natomiast prowadząca - Edyta Folwarska - podsumowała 9. edycję słowami: "Wyniki oglądalności pokazują, że Polacy naprawdę lubią disco polo. Nasi uczestnicy udowadniają, że tę muzykę trzeba umieć śpiewać, a talentu im nie brakuje".

