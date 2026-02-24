Rekordowy sezon "Disco Star" dobiegł końca! "Wyniki oglądalności pokazują, że Polacy naprawdę lubią disco polo"
Za nami wielki finał 9. edycji "Disco Star", a emocje po programie wciąż nie opadły. Zwyciężczynią została Daria "Negra" Budka, która zaprezentowała przebojowy utwór "Chillout". Nie tylko ona tego wieczora święciła triumfy. Okazuje się, że stacja Polsat również może pochwalić się wielkim sukcesem - miniony sezon tanecznego talent show był jedną z najmocniejszych edycji w historii programu!
"Disco Star" to program, który od lat stanowi jedną z najważniejszych platform dla początkujących artystów disco polo. Format zapewnia widzom niezwykłe widowisko, ogrom emocji oraz zwrotów akcji i zabawę do tanecznych rytmów. W tym roku powrócił na antenę Polsatu w nieco odświeżonej wersji. Po tygodniach castingów i półfinałów do decydującego etapu dotarła dziewiątka uczestników, którzy 22 lutego zawalczyli o nagrodę główną.
W tym sezonie uczestników oceniało jury w składzie: Marcin Miller, Magdalena Narożna, Zenek Martyniuk oraz Skolim. Ostateczna decyzja o zwycięstwie należała jednak do publiczności.
Wyniki oglądalności mówią same za siebie! Polsat świętuje triumf "Disco Star"
9. edycja "Disco Star" w minioną niedzielę dobiegła końca, a Polsat właśnie przekazał do mediów wieści dotyczące oglądalności talent show. Okazuje się, że sezon ten był jednym z najmocniejszych w historii programu! To kolejny dowód na nieustające zamiłowanie Polaków do muzyki tanecznej.
Pierwsze pięć odcinków castingowych z tygodnia na tydzień oglądało coraz więcej widzów - średnio Polsat w niedzielny wieczór włączało 739 tys. osób. Zapewniło to programowi udział aż 7,21 proc. w grupie wiekowej 16-59. Dalsze, półfinałowe odcinki utrzymały ogromne zainteresowanie i zapewniły powtarzalność wyników w kluczowej grupie komercyjnej. Finał dostarczył twórcom show jeszcze większych emocji, bowiem Polsat podczas ostatniego odcinka był stacją numer jeden w grupach 4+ oraz 16-59.
Kto wygrał 9. edycję "Disco Star"? Finał już za nami!
W finale widzowie mieli okazję obejrzeć występy uczestników takich jak: Prezydent, Anna "Ania Amy" Woźnica, Karolina "Zolie" Żółkiewska, B-TWIN, Alexa & Fonzy, XOXO, Daria "Negra" Budka, Łukasz "Dragan" Paczkowski i Sylwia Strug. Każdy z artystów zaprezentował dwie piosenki - swój autorski numer oraz duet z gwiazdą muzyki tanecznej. Wśród gości specjalnych wieczoru znaleźli się więc m.in. Sławomir i Kajra, MIG, Playboys, Radek Liszewski, Łobuzy czy Topky.
O werdykcie decydowały głosy widzów. Dzięki publiczności do ścisłego finału awansowali: Prezydent, Alexa & Fonzy oraz Daria "Negra" Budka. W ostatecznym starciu triumfowała ostatnia z wymienionych - artystka zdobyła widowiskową statuetkę, 50 tys. złotych na rozwijanie swoich muzycznych marzeń oraz możliwość występu na jednym z koncertów Telewizji Polsat.
"Scena 'Disco Star' stała się moim drugim domem. Ten program zmienił moje życie już po pierwszym odcinku" - komentowała wyraźnie poruszona Negra, odbierając nagrodę.
Programem "Disco Star" są zachwyceni nie tylko widzowie, lecz także gwiazdy
Program z edycji na edycje okazuje się coraz większym sukcesem, o czym świadczą wyniki oglądalności. "Disco Star" doceniają nie tylko widzowie, łaknący rozrywki i sporej dawki tanecznych brzmień, lecz także gwiazdy disco polo, które zachwycone są formatem Polsatu. Po gościnnym udziale w finale Radek Liszewski podkreślił wyjątkowość show, wyłaniającego prawdziwe, nieodkryte talenty. Z kolei Maluba zwróciła uwagę na ponadczasowy charakter muzyki disco.
Jeden z jurorów programu - Skolim - nazwał go "genialnie zorganizowanym i pełnym wspaniałych uczestników". Natomiast prowadząca - Edyta Folwarska - podsumowała 9. edycję słowami: "Wyniki oglądalności pokazują, że Polacy naprawdę lubią disco polo. Nasi uczestnicy udowadniają, że tę muzykę trzeba umieć śpiewać, a talentu im nie brakuje".