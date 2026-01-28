Skolim, nazywany królem polskiego latino, od kilku lat podbija branżę muzyczną hitami takimi jak "Temperatura", "Wyglądasz idealnie" czy "Dziewczyno piękna" (w duecie z Cleo). Jego przeboje osiągają wielomilionowe wyświetlenia i z łatwością stają się viralami w sieci. Od niedawna piosenkarz spełnia się także w roli jurora programu "Disco Star", emitowanego przez Polsat, w którym w przeszłości sam wystąpił jako uczestnik.

Jakiś czas temu artysta zaczął rozwijać także swoją działalność pozamuzyczną - został biznesmanem. Udało mu się otworzyć m.in. własny pensjonat czy stację benzynową, o której przez kilka ostatnich miesięcy było niezwykle głośno.

Stacja Skolima otwarta została w ubiegłym roku, w Czeremsze na Podlasiu. Może pochwalić się wieloma klientami, których przyciąga nie tylko nazwisko znanego muzyka, lecz także oryginalny, różowy wystrój i konkurencyjne ceny paliw. W mediach o inwestycji piosenkarza nie przestaje być głośno.

Pracownicy stacji benzynowej Skolima zabrali głos w mediach. Oto, jakim szefem jest gwiazdor

Reporterka serwisu Kozaczek postanowiła odwiedzić niedawno Czeremchę i dowiedzieć się, jak biznes wygląda naprawdę. Udało jej się porozmawiać zarówno z menedżerem stacji, jak i jej pracownikami. Od pierwszego z wymienionych dowiedziała się, że zanim rozpoczął współpracę z gwiazdorem, znał już jego ojca. Jednocześnie podkreślił, że Skolim wielokrotnie bywa na miejscu i pilnuje swojego biznesu, pomimo napiętego grafiku.

"Szefostwo jest bardzo kulturalne. Skolim to bardzo pozytywny chłopak. Mimo że jest celebrytą, to jest normalny, jak kolega" - opowiedział menedżer.

Mężczyzna ujawnił również, że Skolim w najbliższej przyszłości może zdecydować się na kolejne inwestycje w branży paliwowej. Cały zespół, pracujący na obecnej stacji, jest gotowy, aby pomóc mu w dalszych wyzwaniach. "Jest kreatywny, bardzo szybko myśli, ma dużo pomysłów, dobrą pamięć. Jest w stanie to zrobić na pewno. A my pomożemy" - dodał.

Pracownicy Skolima zdradzili, ile gwiazdor im płaci!

Jedna z pracownic zdradziła natomiast, na jakie zarobki mogą liczyć osoby zatrudnione przez Skolima. "Trochę więcej niż ta średnia krajowa, jest okej" - powiedziała wprost.

Inny pracownik podkreślił, że otworzenie biznesu w miejscu takim, jak Czeremcha, sprawiło, że życie w okolicy stało się bardziej dynamiczne. Wpłynęło to bezpośrednio na lokalną społeczność. "Jest duży ruch. Czeremcha odżyła, bo wcześniej nic się tu nie działo" - wyznał w rozmowie z Kozaczkiem pracownik.

