Pracownicy stacji benzynowej Skolima zdradzili, jakim jest szefem. "Jest normalny, jak kolega"
Skolim niedawno uruchomił własną stację benzynową w Czeremsze (woj. podlaskie), która oferuje konkurencyjnie niskie ceny. Zatrudnione na miejscu osoby, w rozmowie z mediami, opowiedziały o tym, jak pracuje się z królem polskiego latino i na jakie zarobki mogą liczyć. Oto, jakim szefem jest Skolim!
Skolim, nazywany królem polskiego latino, od kilku lat podbija branżę muzyczną hitami takimi jak "Temperatura", "Wyglądasz idealnie" czy "Dziewczyno piękna" (w duecie z Cleo). Jego przeboje osiągają wielomilionowe wyświetlenia i z łatwością stają się viralami w sieci. Od niedawna piosenkarz spełnia się także w roli jurora programu "Disco Star", emitowanego przez Polsat, w którym w przeszłości sam wystąpił jako uczestnik.
Jakiś czas temu artysta zaczął rozwijać także swoją działalność pozamuzyczną - został biznesmanem. Udało mu się otworzyć m.in. własny pensjonat czy stację benzynową, o której przez kilka ostatnich miesięcy było niezwykle głośno.
Stacja Skolima otwarta została w ubiegłym roku, w Czeremsze na Podlasiu. Może pochwalić się wieloma klientami, których przyciąga nie tylko nazwisko znanego muzyka, lecz także oryginalny, różowy wystrój i konkurencyjne ceny paliw. W mediach o inwestycji piosenkarza nie przestaje być głośno.
Pracownicy stacji benzynowej Skolima zabrali głos w mediach. Oto, jakim szefem jest gwiazdor
Reporterka serwisu Kozaczek postanowiła odwiedzić niedawno Czeremchę i dowiedzieć się, jak biznes wygląda naprawdę. Udało jej się porozmawiać zarówno z menedżerem stacji, jak i jej pracownikami. Od pierwszego z wymienionych dowiedziała się, że zanim rozpoczął współpracę z gwiazdorem, znał już jego ojca. Jednocześnie podkreślił, że Skolim wielokrotnie bywa na miejscu i pilnuje swojego biznesu, pomimo napiętego grafiku.
"Szefostwo jest bardzo kulturalne. Skolim to bardzo pozytywny chłopak. Mimo że jest celebrytą, to jest normalny, jak kolega" - opowiedział menedżer.
Mężczyzna ujawnił również, że Skolim w najbliższej przyszłości może zdecydować się na kolejne inwestycje w branży paliwowej. Cały zespół, pracujący na obecnej stacji, jest gotowy, aby pomóc mu w dalszych wyzwaniach. "Jest kreatywny, bardzo szybko myśli, ma dużo pomysłów, dobrą pamięć. Jest w stanie to zrobić na pewno. A my pomożemy" - dodał.
Pracownicy Skolima zdradzili, ile gwiazdor im płaci!
Jedna z pracownic zdradziła natomiast, na jakie zarobki mogą liczyć osoby zatrudnione przez Skolima. "Trochę więcej niż ta średnia krajowa, jest okej" - powiedziała wprost.
Inny pracownik podkreślił, że otworzenie biznesu w miejscu takim, jak Czeremcha, sprawiło, że życie w okolicy stało się bardziej dynamiczne. Wpłynęło to bezpośrednio na lokalną społeczność. "Jest duży ruch. Czeremcha odżyła, bo wcześniej nic się tu nie działo" - wyznał w rozmowie z Kozaczkiem pracownik.