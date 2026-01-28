Marcin Miller to wieloletni lider zespołu Boys, który zasłynął na polskiej scenie dzięki przebojom takim jak "Jesteś szalona", "Wolność" czy "Najpiękniejsza dziewczyno". Obecnie uznawany jest jednego z czołowych przedstawicieli muzyki disco polo w naszym kraju. Spełnia się również w roli jurora programu "Disco Star", którego nowy sezon emitowany jest przez Polsat.

Gdzie mieszka Marcin Miller? Gwiazdor Boys stroni od zgiełku wielkiego miasta

Choć przez większość czasu Marcin Miller zmuszony jest podróżować, koncertując w przeróżnych zakątkach kraju, udało mu się stworzyć bezpieczną przystań, do której chętnie wraca, aby odpocząć. Nie wybrał mieszkania w stolicy, skąd z pewnością bliżej miałby do często odwiedzanych studiów telewizyjnych, lecz dom na obrzeżach Ełku.

"Urodziłem się w Prostkach. Nie wstydzę się tego powiedzieć, to jest wieś. Tam była bitwa pod Prostkami, granica. (...) Przeniosłem się niedaleko, ponieważ uczyłem się w szkole średniej w Ełku. Ten Ełk pokochałem, przeniosłem się tam. (...) Ludzie mnie przyjęli, są zadowoleni. Zawsze, jak idę gdzieś na zakupy, to nie ma jakiegoś hejtu, skrzywienia. Podchodzą, robią sobie ze mną zdjęcia. Naprawdę jest to bardzo przyjemne" - opowiadał gwiazdor disco polo w "Dzień dobry TVN".

Jak wyglądają wnętrza domu Marcina Millera?

Dom Marcina Millera urządzony został w minimalistycznym stylu, będąc jednocześnie funkcjonalną przestrzenią. Widać, że wokalista starał się połączyć komfort z estetyką i stworzyć miejsce nie tylko do odpoczynku, lecz także kreatywnej pracy.

W salonie dominują jasne kolory, przełamane ciemniejszym drewnem. Jest kamienna ściana, na której zamontowano sporych rozmiarów telewizor. Pod nim umieszczono szafkę, na której nie mogło zabraknąć muzycznego akcentu - kolekcji płyt winylowych. Miejscem odpoczynku w tym pomieszczeniu są białe, skórzane fotele oraz kanapa.

W domu Marcina Millera nie brakuje instrumentów, płyt i muzycznych nagród

W jednym z pomieszczeń artysta ustawił keyboard, na którym może komponować kolejne hity - być może znajdą one swoje miejsce w dyskografii Boys. Z mediów społecznościowych Millera wynika, że chętnie spędza czas przy instrumencie ze swoim wnukiem.

W domu piosenkarza znajduje się także pomieszczenie, w którym Marcin Miller umieścił wszystkie swoje muzyczne nagrody i odznaczenia. Na ścianie zamontowana została wielka gablota, w której nie brakuje medali czy statuetek. Pod nią wiszą także złote czy platynowe płyty.

Obok domu Marcina Millera znajduje się także sporych rozmiarów ogród, a w nim dużo zielonych krzewów oraz drzew. Piosenkarz ma także taras, na którym stanęły fotele ogrodowe, leżaki i stół, umożliwiające relaks oraz spotkania ze znajomymi czy rodziną. Jest również specjalne miejsce na ognisko, umilające letnie wieczory.

