Marcin Miller otwarcie o swoich problemach zdrowotnych. "Pewne rzeczy się dla mnie skończyły"

Muzyk zaznaczał, że jego stan znacząco się poprawił. W pewnym momencie nie był w stanie swobodnie się poruszać czy położyć nóg na łóżku. Mimo wszystko, zrezygnować musiał z niektórych lubianych przez niego aktywności: "Pewne rzeczy się dla mnie skończyły, muszę to zrozumieć. Nie będę biegał szybko, nie zagram w piłkę, nie podniosę takich zrywów. Czasami jest tak, że nawet na scenie, coś chwyci. No i tak z 10 sekund muszę odstać swoje, żeby to wszystko puściło. To takie strzały na kręgosłup. Ale inni mają gorzej i żyją. Tak więc gorzej było, na łokciach musiałem na przykład iść do łazienki, bo nie mogłem stać. To było najgorzej. Przyjaciel do mnie przyjechał, bo nie wierzył, a ja nie mogłem nóg położyć na kanapę i on mi pomagał. Wyłem z bólu. On się rozpłakał i powiedział, słuchaj Marcin, ja jadę do domu, bo nie mogę na to patrzeć. Tak więc naprawdę, to jest ból".