Marcin Miller doprowadzony do łez. "Dopiero jak kogoś zabraknie"

Program "Disco Star" powrócił na antenę Polo TV w 2024 r. po ponad pięciu latach przerwy, okazując się wielkim sukcesem. Finał ostatniej edycji przyciągnął ponad 200 tys. widzów, a całkowity zasięg serii - wliczając oglądalność poza domem - sięgnął 4,5 miliona widzów.

To sprawiło, że dziewiątą edycję można oglądać w Polsacie (w każdy piątek od 2 stycznia o godzinie 19:55) i Polo TV (od 3 stycznia o 20:00).

"Disco Star": Marcin Miller we łzach

To właśnie w programie "Disco Star" swoje pierwsze kroki stawiał Skolim, nazywany polskim królem latino. Uczestnikami show byli również Daniel Biczak, obecny wokalista zespołu Piękni i Młodzi, MiłyPan czy Karol Zawrotniak z grupy Defis.

W jury od samego początku zasiada Marcin Miller (Boys), a towarzyszą mu Magda Narożna (Piękni i Młodzi), Zenek Martyniuk (Akcent) i wspomniany Skolim.

Przypomnijmy, że zwycięzca show w nagrodę otrzyma tytuł gwiazdy, 50 tys. zł i prawo do występu na jednym z wielkich koncertów Polsatu. Żeby awansować do dalszego etapu należy zdobyć co najmniej trzy zielone gwiazdki od czwórki jurorów.

Uczestnicy czasem sięgają po piosenki z repertuaru jurorów. Tak było choćby w przypadku śpiewającego w kilkunastu językach Olega Basova. Białorusin zaśpiewał piosenkę "Jagódka" grupy Boys, a później - razem z saksofonistą Igorem Muchą - wykonał przebój "To co dał nam świat" Krzysztofa Krawczyka. Drugi występ wyraźnie poruszył jurorów, a Marcin Miller nie mógł powstrzymać łez.

"Ja się wzruszyłem. Fajnie zabrzmiało, bo fajnie zabrzmiało, ale moi rodzice tego słuchali. Człowiek dochodzi do takiego momentu, że dopiero jak kogoś zabraknie, to zaczyna przypominać sobie te wszystkie fajne chwile" - stwierdził wzruszony lider grupy Boys. Magdalena Narożna długo się wahała z oceną, nie wiedząc, czy styl Olega Basova pasuje do programu, ale ostatecznie zdecydowała się dać uczestnikowi szansę. Na "nie" był tylko Zenek Martyniuk.

Marcin Miller w "Disco Star" nie krył łez wzruszenia Polsat

"Disco Star": Jurorzy na scenie porwani do wspólnej zabawy

Komplet czterech zielonych gwiazdek tym razem zgarnęli Pisarsky (autorska piosenka "Jedna noc" porwała na scenę Zenka), B-TWIN (własny utwór "Drugi pierwszy raz"; członkowie grupy mają za sobą współpracę m.in. z jurorem "Must Be The Music" Dawidem Kwiatkowskim, Sidneyem Polakiem czy Haliną Mlynkovą), Anna Maria Raflik (autorski numer "Nasze DNA" nie przekonał jurorów, którzy jednak dali jej drugą szansę - piosenka "Nie liczy się nic" zespołu Topky podkreśliła możliwości wokalne uczestniczki), Igor Kalinowski (własna piosenka"Fajna ta dziewczyna") oraz grupa O Mega ("Proszę wróć" z repertuaru Marka Strzeszkowskiego i dodatkowo "Wolność" Boys, podczas której do zespołu dołączyli wszyscy jurorzy).

Pozostali uczestnicy musieli zmierzyć się z surowymi nieraz ocenami, szczególnie krytyczni byli Magda Narożna i Marcin Miller. W niektórych przypadkach jury dzieliło się na pół (na "tak" głosowali Zenek Martyniuk i Skolim), jednak to i tak było za mało, by przejść do kolejnego etapu.

