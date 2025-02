Para zaręczyła się w grudniu 1988 r., a ślub wzięli już kilka miesięcy później - 4 lutego 1989 r. Uroczystość odbyła się w Bielsku Podlaskim, a Zenek przyszykował dla ukochanej romantyczną niespodziankę. "W dniu, w którym braliśmy ślub, była wiosenna aura. Podobna do tej, co jest teraz. Zenek przyjechał po mnie polonezem. Następnie wsiedliśmy w drugiego, weselnego już poloneza i udaliśmy się do kościoła. (...) Pamiętam, że Zenek wystąpił na naszym weselu " - opowiedziała Danuta Martyniuk w rozmowie z "Faktem". Król disco polo wykonał wówczas dla ukochanej utwór "Sonet dla miłości" .

"No różnie to bywa. Raz jest lepiej, raz jest gorzej i jakoś wspólnie wytrzymujemy. My jesteśmy jeszcze z tego pokolenia, że – jak to się mówi –stare rzeczy się naprawia, a nie wyrzuca, czyli w razie, jak coś jest nie tak, to próbujemy jakoś dojść do ugody" - wyjaśnił Zenek Martyniuk.