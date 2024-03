Mało kto pomyślałby jeszcze przed kilkunastoma laty, że Ariana Grande, znana wówczas jako gwiazdka stacji dla dzieci Nickelodeon stanie się jedną z najważniejszych artystek w świecie popu. Wokalistka, która wydaje właśnie wyczekiwany od czterech lat album "Eternal Sunshine" (premiera 8 marca 2024 roku), chce nim przypieczętować swoją pozycję na muzycznej scenie.

Uważa się, że Ariana Grande jest jedną z niewielu wokalistek swojego pokolenia, która posiada czterooktawową skalę głosu, a także potrafi osiągnąć rejestr gwizdkowy. Za swoje dokonania została nagrodzona m.in. dwiema nagrodami Grammy, nagrodą Brit czy dziewięcioma statuetkami MTV Video Music Awards. Znalazła się także wśród najwybitniejszych wokalistek w historii wg. magazynu "Rolling Stone".

Ariana Grande: Kim jest?

Ariana Grande urodziła się w Boca Raton na Florydzie, a swoją niezwykłą urodę zawdzięcza włoskim korzeniom - jest pół-Sycylijką i pół-Abruzyjką. Choć ma dziś zaledwie 30 lat i na koncie siedem albumów studyjnych (licząc wydany właśnie krążek), to fani telewizji znają ją jeszcze z dość zamierzchłych czasów. Wówczas jako zaledwie kilkunastolatka zdobyła międzynarodową sławę jako Cat Valentine w produkcjach "Victoria znaczy zwycięstwo" (2010-2013) oraz "Sam i Cat" (2013-2014), emitowanych w stacji Nickelodeon. To właśnie za ich sprawą miała swój pierwszy kontakt z mikrofonem, bo nagrała oficjalną ścieżkę dźwiękową do produkcji.

Ariana Grande w 2008 roku

Jej nietuzinkowa barwa głosu przykuła uwagę speców z Republic Records, którzy podpisali z nią kontrakt na debiutancki album - "Yours Truly". Ukazał się on w 2013 roku i z miejsca trafił na szczyt listy Billboard 200. Na krążku zaprezentowała się w repertuarze z granicy popu i r&b. Wówczas wyruszyła w swoją pierwszą trasę koncertową, na którą sprzedano ok. 25 tysięcy biletów, wschodząca gwiazda zagrała zaledwie 11 koncertów.

Następny krążek, czyli "My Everything" wydany zaledwie rok później, przyniósł jej pierwsze spore przeboje, jak "Break Free" czy "Bang Bang". Podczas promującego album tournée "The Honeymoon" zagrała już 88 koncertów, podczas których oglądało ją ponad 800 tys. fanów. Na trzeci album fani Grande musieli czekać dwa lata, a "Dangerous Woman" podbiło już nie tylko listy amerykańskie, ale także brytyjskie. Zaowocowało to trasą koncertową, która oprócz USA zawitała także do Europy, Ameryki Południowej czy Azji.

22 maja 2017 roku Ariana Grande występowała w Manchester Arena w ramach "Dangerous Woman Tour", a w obiekcie zgromadziło się ponad 14 tysięcy fanów wokalistki. Gdy koncert się zakończył, doszło do samobójczego zamachu terrorystycznego, który uważa się za najpoważniejszy i najbardziej śmiercionośny w Wielkiej Brytanii od czasu bombardowania w londyńskim metrze w 2005 roku. Zginęły 23 osoby (wraz z napastnikiem), a ponad 1000 zostało rannych.

To zdarzenie było dla Grande ogromnym ciosem, po którym odwołała wiele koncertów. "Jestem załamana. (...) Brak mi słów" - pisała. Gwiazda przyznała później, że przeszła zespół stresu pourazowego i kontynuowała terapię zapoczątkowaną jeszcze za czasów rozwodu jej rodziców, gdy była nastolatką. 4 czerwca 2017 roku zorganizowała charytatywny koncert ku pamięci ofiar tego tragicznego zdarzenia. Na scenie pojawili się m.in. Black Eyed Peas, Coldplay, Liam Gallagher, Miley Cyrus czy Justin Bieber.

Gdy po dwóch latach wróciła do Manchesteru przyznała, że miasto ma w jej sercu "szczególne miejsce". Tak się cieszę, że mogę być z wami, dziękuję za gościnę. Przepraszam, że tak się denerwuję. Chciałam powiedzieć coś więcej, ale czuję się przytłoczona. Dziękuję wam" - wyznała fanom.

Kolejny wielki cios dostała od życia niedługo później - przez niemal dwa lata (2016-2018) była w związku z amerykańskim raperem Makiem Millerem, a kilka miesięcy po ich rozstaniu muzyk przedawkował przypadkowo nielegalne substancje i zmarł.

Ariana Grande: Od gwiazdki telewizji do ikony piosenki

Na kolejnych albumach, czyli "Sweetener" (2018) oraz "Thank U, Next" (2019) odeszła nieco od brzmienia r&b - możemy usłyszeć za to spory wpływ muzyki elektronicznej i trapowej. Za sprawą trzech utworów - tytułowego, "7 Rings" oraz "Break Up with Your Girlfriend, I'm Bored" stała się pierwszą artystką z trzema numerami 1. na amerykańskiej "Hot 100". To właśnie krążek z 2019 roku uczynił z niej międzynarodową ikonę popu - w sumie zgromadziła ponad 40 mld odtworzeń swojej twórczości na różnych platformach, począwszy od Spotify na YouTube skończywszy.

Ponadto Grande kilkukrotnie zadeklarowała się politycznie, m.in. jako zwolenniczka Berniego Sandersa, gdy starał się o tytuł kandydata na prezydenta USA z ramienia Demokratów. Wielu uważa ją także za feministyczną ikonę ruchu LGBT+, który otwarcie wspiera. Choć wychowała się w katolickiej rodzinie, to odrzuciła wiarę po tym, jak jej brat Frankie ogłosił, że jest homoseksualistą. Później wyjaśniała, że nie mogłaby być częścią wspólnoty nieakceptującej jej ukochanego brata. W następnych latach identyfikowała się jako wyznawczyni New Age i Kabały.

W lutym 2019 roku stała się najczęściej obserwowaną kobietą na Instagramie, a dziś znajduje się na trzeciej pozycji [380 mln obserwatorów; więcej wśród kobiet mają tylko Kylie Jenner (399 mln) oraz Selena Gomez (430 mln)]. Wielokrotnie wymieniana była przez "Forbes", a także magazyn "Time", jako jedna z najbardziej wpływowych osób na świecie.

W 2020 roku wydała album "Positions", ale gościnnie pojawiła się także w wielkim przeboju Lady Gagi, "Rain On Me". Od tego czasu w życiu gwiazdy sporo się zmieniło - przez jeden sezon była trenerką w amerykańskim "The Voice" (2021), ponadto Grande zdążyła wziąć ślub, ale także się rozwieść. W pierwszym singlu promującym album "Eternal Sunshine" Ariana nawiązała do zainteresowania mediów związanego z jej życiem osobistym.

Co dziś słychać u Ariany Grande?

Przypomnijmy, że wokalistka zaangażowana w stworzenie musicalu "Wicked", porzuciła ponoć męża dla kolegi z planu - Ethana Slatera. Aktor natomiast miał dla Grande zostawić swoją rodzinę - żonę i kilkumiesięcznego synka. "Twój biznes jest twój, a mój jest mój. Dlaczego tak bardzo cię obchodzi, czyjego **** ujeżdżam? Dlaczego?" - brzmi jeden z dość agresywnych wersów singla. Utrzymany w pop-house'owym klimacie utwór zwiastował inną Arianę, niż znaliśmy do tej pory.

Zobacz klip do utworu "Yes And?":

Promując nowy album wokalistka pojawiła się nieco odmieniona i wychudzona.Choć gwiazda mierzy zaledwie 1,55 m i waży około 47 kilogramów, to wielu miłośników piosenkarki zaniepokoiło się stanem jej zdrowia. Jak sama później wyjaśniała, utrata kilku kilogramów była spowodowana przygotowaniami do wymarzonej roli we wspomnianej już, filmowej wersji musicalu "Wicked". W oryginalnej produkcji w jej rolę (Glindy) wcielała się Kristin Chenoweth - niezwykle filigranowej postury aktorka. Okazuje się, że Grande nie chce się różnić od pierwowzoru postaci, więc sama zdecydowała się na restrykcyjną dietę.

Czego fani mogą spodziewać się po nowym krążku "Eternal Sunshine"? Jak mówiła artystka, powstawał on jako "coś w rodzaju" albumu koncepcyjnego, na którym znajdą się różne fragmenty "tej samej historii, tego samego doświadczenia". Kilka kompozycji ma być naprawdę szczerych i "wrażliwych", a część z nich ma być "zabawną" odpowiedzią na oczekiwania ludzi wobec jej artystycznej drogi.

Ariana Grande w 2010 roku

Ariana Grande w 2023 roku



Ariana Grande - "Eternal Sunshine": Tracklista albumu

1. intro (end of the world)

2. bye

3. don’t wanna break up again

4. Saturn Returns Interlude

5. eternal sunshine

6. supernatural

7. true story

8. the boy is mine

9. yes, and?

10. we can’t be friends (wait for your love)

11. i wish i hated you

12. imperfect for you

13. ordinary things (feat. nonna).