Alabama Shakes było objawieniem. Britanny Howard powraca z solowym "What Now"

Alabama Shakes szturmem wdarło się na muzyczną scenę za sprawą albumu "Boys & Girls" i przebojowego singla "Hold On". Grupa, która odnosiła w USA ogromne sukcesy zdobyła aż 4 nagrody Grammy oraz 9 nominacji. Grupa rozpadła się w 2018 roku.

O solowej płycie liderki zespołu było głośno na długo przed jej wydaniem, a "What Now" znalazło się na listach najbardziej wyczekiwanych wydawnictw 2024 r. redakcji m.in. "The New York Timesa", Pitchforka, NPR, Grammy.com, magazynu "TIME" i wielu innych. Główną inspiracją do pracy nad nowym krążkiem by chaotyczny klimat współczesnego życia. Brittany Howard nauczyła się czerpać moc z niekończącej się nieprzewidywalności.

"Wydaje mi się, że w świecie, w którym żyjemy, staramy się po prostu trzymać się naszych dusz" - zauważa Brittany, liderka czterokrotnie nominowanego do Grammy zespołu Alabama Shakes. "Wszystko dookoła jest coraz bardziej ekstremalne i wszyscy dookoła zastanawiają się, co dalej, co teraz z nami będzie? Jedyną stałą na tej płycie jest to, że nigdy nie wiesz, co będzie dalej. Każda piosenka jest swoim własnym akwarium, miniaturowym światem zbudowanym wokół tego, co czułam i myślałam w danej chwili" - opowiada o nowej muzyce twórczyni.

Krążek składa się z dwunastu bardzo zróżnicowanych utworów - od psychodelicznych momentów, przez muzykę taneczną, dreampop aż po awangardowy jazz. Na przemian inspirujący, oczyszczający i poszerzający horyzonty emocjonalne materiał jest ogromnym krokiem naprzód dla jednej z najciekawszych artystek naszych czasów.

"What Now" jest następcą "Jaime", znakomicie przyjętego solowego debiutu Brittany z 2019 r., na którym znalazły się m.in. "Stay High" i "History Repeats". Album pojawił się w rocznych zestawieniach Pitchforka, "The New York Timesa" i "Rolling Stone'a", NPR wybrało go płytą roku. Wydawnictwo przyniosło artystce siedem nominacji do Grammy w czterech gatunkach muzycznych, a także statuetkę za Najlepszą piosenkę rockową, którą wybrano "Stay High".

W nagraniu "What Now" uczestniczyli Paul Horton (klawisze), Lloyd Buchanan (klawisze), Brad Allen Williams (gitara), perkusista Nate Smith (Fearless Flyers, Vulfpeck, Paul Simon) i basista Alabama Shakes Zac Cockrell. "Wszystkie dźwięki, które słyszycie na tym albumie, są analogowe. Utwory mają tak różną tonację i struktury, że miksowanie całości okazało się dużym wyzwaniem. Mam nadzieję, że zrobiliśmy to dobrze. Dla mnie samej pewnym szokiem jest to, że udało nam się to wszystko połączyć" - przyznaje Brittany.



Kończąc prace nad "What Now" artystka skontaktowała się z dwójką przyjaciół, którzy pracują w centrum terapii alternatywnych w Nashville i zarejestrowała zagrane przez nich na kryształowych misach dźwiękowych. Następnie te hipnotyczne tony wykorzystała jako przejścia pomiędzy poszczególnymi utworami.



"Ten album zdecydowanie jest przeznaczony do słuchania go samemu, by można przy nim medytować" - mówi Brittany. "Na koniec dnia zawsze mam nadzieję, że ludzie "używają" płyty w taki sposób, w jaki sami potrzebują, niemniej uważam, że to, z czym przychodzę, może pomóc ludziom zagłębić się w refleksji i zadaniu sobie ważnych pytań. Myślę, że taka samoanaliza pomaga nam nauczyć się bycia bardziej życzliwymi, współczującymi i rozumiejącymi siebie nawzajem. Możemy zobaczyć, że wiele osób przechodzi to samo gówno co my i że wszyscy chcemy być postrzegani takimi, jakimi naprawdę jesteśmy" - dodaje.



Britanny Howard "What Now" - lista utworów:

1. Earth Sign



2. I Don’t



3. What Now



4. Red Flags



5. To Be Still



6. Interlude



7. Another Day



8. Prove It To You



9. Samson



10. Patience



11. Power To Undo



12. Every Color In Blue.